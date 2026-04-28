Hans Jagnow: Esports Nations Cup “la apuesta global que busca convertir a los esports en una competencia por naciones”

El crecimiento de los esports a nivel mundial no solo se mide en cifras, sino en la evolución de sus formatos competitivos. Para Hans Jagnow, Director de Relaciones con Clubes y Jugadores de la Esports World Cup Foundation, uno de los cambios más importantes ha sido la consolidación de la Copa Mundial de Esports como un ecosistema global estructurado.

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“Uno de los hitos más importantes ha sido la transición de establecer la Copa Mundial de Esports como una nueva plataforma global a convertirla en un ecosistema multi-título consistente”, explica Jagnow. Este cambio ha permitido reunir a los mejores jugadores del mundo bajo una misma estructura, fortaleciendo la competitividad y elevando el nivel de los torneos.

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Otro punto clave, destaca, es el crecimiento internacional: “Cada edición ha contado con una mayor representación de más regiones, ecosistemas de equipos más sólidos y un nivel competitivo general más alto”. Esto refleja una industria en maduración constante, donde la profesionalización y la diversidad regional son cada vez más evidentes.

Sin embargo, el siguiente gran paso en esta evolución llega con la Esports Nations Cup (ENC), una propuesta que busca cambiar las reglas del juego. A diferencia de los formatos tradicionales centrados en clubes, este torneo pone el foco en la representación nacional.

“La Esports Nations Cup es única porque sitúa la representación nacional en el centro de la competición”, afirma Jagnow. “La mayoría del ecosistema global de esports se basa en clubes, pero la ENC añade una dimensión diferente: los jugadores representan a sus países y los aficionados apoyan a sus selecciones”.

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Este enfoque introduce un componente emocional más fuerte, similar al de competiciones deportivas tradicionales. “Crea una conexión inmediata con el público y permite que los esports conecten con sentimientos de orgullo, identidad y unidad”, añade.

Para mercados como México, esta iniciativa representa una oportunidad clave. Con una de las comunidades más activas de Latinoamérica, el país podría beneficiarse de este modelo que unifica regiones en igualdad de condiciones.

“Ofrece un escenario global compartido en lugar de narrativas fragmentadas”, concluye Jagnow, destacando que la ENC no solo impulsa la competencia, sino que también fortalece la identidad de cada región dentro del ecosistema global.

Con esta visión, la Esports Nations Cup se perfila como un punto de inflexión: un formato que no solo redefine cómo se compite, sino también cómo se vive y se siente el gaming a nivel mundial.