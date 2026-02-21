La estrella que podría retirarse después de la Copa Mundial de la Fifa 2026

El futbolista brasileño, Neymar Jr, dejó abierta la posibilidad de retirarse a finales del año cuando termine su contrato con el Santos el 31 de Diciembre del 2026, su deseo es volver a disputar una Copa del Mundo con la "Scratch du Oro".

"No sé lo que pasará a partir de ahora, no sé que pasará el año que viene. Puede que cuando llegue diciembre quiera retirarme. Será lo que me dicte el corazón. Día a día. Vamos poco a poco", señaló el 10 de Brasil.

Con 34 años Neymar no atraviesa su mejor momento futbolístico, luego de varias lesiones el astro brasileño ha dejado sus mejores años atrás, desde Octubre del 2023 no ha sido convocado a la selección brasileña y aunque Carlo Ancelotti habló a su llegada sobre la posibilidad de que Ney juegue el Mundial, las cosas podrían ser diferentes.

"Todo el mundo conoce a Neymar, a la Selección y a toda la hinchada brasileña. Neymar, como todos los demás, necesita estar en buena forma física para ayudar al equipo a tener un buen desempeño e intentar dar lo mejor de sí en el Mundial", mencionó Ancelotti hace un par de meses, sin embargo, en últimas declaraciones dejó claro que ningún jugador irá a la Copa de no estar al 100% físicamente.

