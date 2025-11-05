¿Revancha con Saúl “Canelo” Álvarez? Dmitry Bivol podría regresar al ring con un gran combate

El Campeón unificado en peso semipesado de la AMB, OMB y FIB quiere volver al ring con un gran combate, Dmitry Bivol quiere un desafío importante en su carrera y nombres interesantes rondan en la puerta para su regreso.

"Lo principal con él es que solo quiere grandes peleas, grandes bolsas y verdaderas pruebas. David Benavidez y Artur Beterbiev son pruebas reales, pero también peleas muy peligrosas. Es un tipo tranquilo, pero no le interesan las peleas sin sentido. Quiere a Canelo Álvarez, Benavidez, Beterbiev, quizás Jai Opetaia. Solo quiere desafíos. Estoy seguro de que pronto lo veremos de nuevo en un gran combate", mencionó Eddie Hearn.

Te podría interesar: Sufrió fractura de mandíbula, fue campeón del mundo y cumplió 13 años de carrera en el boxeo profesional

Dmitry Bivol busca rival para defender los títulos en las 175 libras

Bivol renunció al cinturón del Consejo Mundial de Boxeo como campeón indiscutido en Abril pasado en busqueda de la trilogía con Artur Beterbiev, sin embargo, no llegaron a un acuerdo en las negociaciones, en Julio la Federación Internacional de Boxeo le ordenó una defensa ante Michael Eifert, sin embargo, el Ruso tuvo una lesión que no le permitió subir al ring.

El campeón unificado no pelea desde Febrero pasado cuando venció a Beterbiev por los cuatro títulos de la división, ahora se encuentra en recuperación después de someterse a una cirugía para reparar una hernia discal en la espalda y su regreso no será hasta el próximo año en donde quiere un rival de alto calibre.

Te podría interesar: Este sería el motivo del accidente automovilístico de Blue Demon Jr que puso su vida en riesgo

Blue Demon Jr deja el hospital tras el fuerte accidente automovilístico

Benavidez luce como el principal nombre en la lista para recuperar el título indiscutido en las 175 libras, pero no descarta cerrar la trilogía con Beterbiev y aunque parece más lejana, una revancha con Canelo Álvarez podría sumar una gran bolsa para ambos peleadores.