Uriel Antuna compara a Keylor Navas con Zlatan por esta razón

El guardameta costarricense. Keylor Navas, se ha consolidado como el referente que tanto esperaba la afición auriazul. En el equipo saben que están en buenas manos con su experiencia y liderazgo. Para Uriel Antuna, Navas ha sido un guía dentro y fuera del campo, un jugador que siempre está al servicio del equipo.

“Es muy creyente. Cree en Dios. Y otra cosa que me sorprendió es la humildad con la que trabaja, siempre al servicio del equipo, aportando. Es una persona que sigue ganándose muchas cosas. También me tocó jugar con Zlatan Ibrahimović y con otros de ese nivel, y se nota la diferencia en la actitud, en el carácter y en la forma de trabajar para el equipo”, dijo en entrevista para TV Azteca Deportes.

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Antuna rompe sequía

Uriel habló sobre lo especial que fue romper su sequía goleadora con la playera de Pumas al marcarle a Chivas.

“Es especial anotar goles, pero había un tiempo en el que no había anotado. Era parte del crecimiento. Dios estaba trabajando en mí; hay cosas que tienen que cambiar, que tienen que crecer. Esperar es una de las partes más difíciles en esta vida. Aprendí a tener paciencia y a entender que los frutos se van dando solos al seguir trabajando, sin darse por vencido”, expresó Antuna.

Por último, Antuna se refirió a lo difícil que será vencer a Pumas en una Liguilla.

“Hemos competido en la Liguilla, no va a ser la excepción. Vamos a seguir trabajando enfocados en nosotros mismos, jugando de la manera en la que nos hemos caracterizado durante esta temporada, en la que hemos ido de menos a más. Y en Liguilla no puede ser la excepción”, sentenció.

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