Pumas pierde a una de sus figuras para la recta final del torneo

Santiago López podría salir de Pumas para emprender una aventura en Canadá. El jugador universitario jugaría en el Atlético Ottawa, de la liga canadiense, esto con la intención de acercarse a la selección de ese país.

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Pumas perdería así a uno de sus delanteros en la recta final del certamen. Los felinos deberán aprovechar para sumar la mayor cantidad de puntos posible en las siguientes fechas y asegurar su lugar en la fiesta grande.

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Antuna y su gran momento en Pumas

Uno de los futbolistas que mejor ha rendido en los últimos partidos ha sido Uriel Antuna, quien espera seguir creciendo en Ciudad Universitaria.

“Cada quien vive su carrera: algunos salen muy jóvenes, otros más grandes o más maduros. Es parte de la vida, de cómo le tocó a cada quien. Todo es crecimiento. Todo me ha ayudado. Me fui a los 20 años, no sabía hablar inglés. Aprendí cosas que hoy en día me siguen sumando. La vida sigue enseñando cómo ver las cosas: si ves el vaso medio lleno o medio vacío”, dijo en entrevista para TV Azteca Deportes.

Por otro lado, se animó a hablar sobre su adaptación al cuadro felino.

“Una de las cosas por las cuales me llamó la atención venir acá es poder lograr cosas que no son fáciles de conseguir. En este caso, una institución que tiene tiempo sin ganar un título. Es un reto importante para mi vida, y también como me lo presentó Efraín Juárez”, expresó Antuna.

Finalmente, se refirió al cambio que ha tenido en su vida tanto dentro como fuera del campo.

“Hoy en día tengo a Jesús en mi corazón. Es algo que no cambiaría por nada del mundo. Es parte de mi crecimiento espiritual, personal y futbolístico. Es madurar, crecer ante diferentes circunstancias. Me he estado acercando mucho más a Dios, conociendo más a Jesús, y creo que eso ha sido una gran diferencia respecto a antes”, sentenció.

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