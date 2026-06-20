La FECHA y HORARIO para ver Ecuador vs Curazao, juego del Grupo E del Mundial 2026

La actividad de la Copa del Mundo de la FIFA 2026™ continúa su marcha, y el Grupo E nos regala un enfrentamiento de vida o muerte en la segunda jornada de la fase de grupos.

Las selecciones de Ecuador y Curazao medirán fuerzas en un duelo donde el margen de error es prácticamente nulo. Ambos combinados llegan con la obligación y urgencia absoluta de sumar sus primeros puntos en el certamen, lo que promete un partido lleno de intensidad, dramatismo y emociones al límite.

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¿Cuándo y a qué hora es el partido Ecuador vs Curazao?

Para que no te pierdas ningún detalle de este crucial encuentro, toma nota. La cita para este vibrante choque internacional es este sábado, 20 de junio de 2026. El silbatazo inicial está programado para las 18:00 horas (tiempo del Centro de México / CST).

El majestuoso Kansas City Stadium (conocido habitualmente como GEHA Field at Arrowhead Stadium), ubicado en el estado de Missouri, Estados Unidos. Este imponente recinto es famoso por tener el récord Guinness como uno de los estadios más ruidosos del mundo, lo que garantizará una atmósfera espectacular y abrumadora, digna de la máxima justa del fútbol, con miles de aficionados arropando a sus respectivos países.

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¿Cómo llegan Ecuador y Curazao?

Por un lado, la selección de Ecuador, dirigida por el técnico argentino Sebastián Beccacece, busca redimirse de inmediato tras sufrir una dolorosa caída por 1-0 ante Costa de Marfil en su debut.

Del otro lado, la sorprendente selección de Curazao está viviendo una experiencia inédita en su primera participación absoluta en una Copa del Mundo. Sin embargo, su estreno fue un golpe durísimo al caer goleados 7-1 frente a Alemania.

En este duelo de urgencias, la victoria es la única salida. Una derrota para cualquiera de las dos selecciones significaría tener un pie y medio fuera del Mundial 2026.

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