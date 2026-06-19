Así le fue a México las otras 3 veces que quedó primero de su grupo en un Mundial
La Selección Mexicana brilla en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y ya terminó primera del Grupo A
Aunque muchos se preguntan por qué México aseguró el primer puesto del Grupo A si aún le queda un partido (y Corea del Sur puede igualarlo en puntos), lo concreto es que el equipo de Javier Aguirre es el primer clasificado a lo 16vos de final y también sabe que tiene asegurado su partido número 4 en el Estadio CDMX. Hubo otras veces en la historia que quedó primero del grupo.
La Selección Mexicana le ganó 2-0 a Sudáfrica y 1-0 a Corea del Sur, razón por la cual se clasificó primero por el nuevo criterio de desempate ante igualdad de puntos. Esto ya había sucedido en otras tres ocasiones: México 1986, Estados Unidos 1994 y Corea - Japón 2002. En ese marco, a México le fue de diferente manera en cada Copa Mundial de la FIFA™.
El rendimiento de México cada vez que quedó primero del grupo en un Mundial
México 1986:
- Compartió grupo con: Bélgica, Paraguay e Irak
- Resultados en fase de grupos: México 2-1 Bélgica, México 1-1 Paraguay, México 1-0 Irak
- Llegó hasta: Cuartos de final
- Resultados en partidos de eliminación directa: Octavos de final: México 2-0 Bulgaria / Cuartos de final: México 0-0 Alemania Federal (perdió 1-4 en penales)
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EE.UU. 1994:
- Compartió grupo con: Noruega, Irlanda e Italia
- Resultados en fase de grupos: México 0-1 Noruega, México 2-1 Irlanda, México 1-1 Italia
- Llegó hasta: Octavos de final
- Resultados en partidos de eliminación directa: Octavos de final: México 1-1 Bulgaria (perdió 1-3 en penales)
Corea Japón 2002:
- Compartió grupo con: Croacia, Ecuador e Italia
- Resultados en fase de grupos: México 1-0 Croacia, México 2-1 Ecuador, México 1-1 Italia
- Llegó hasta: Octavos de final
- Resultados en partidos de eliminación directa: Octavos de final: México 0-2 Estados Unidos
El calendario de la Selección Nacional de México para la Copa Mundial de la FIFA 2026™
- Sábado, 13 de junio de 2026 – Fecha 1 – México 2-0 Sudáfrica – Estadio CDMX (Ciudad de México, México) – 13:00 horas — Grupo A
- Jueves, 18 de junio de 2026 – Fecha 2 – México 1-0 Corea del Sur – Estadio Guadalajara (Jalisco, México) – 19:00 horas — Grupo A
- Miércoles, 24 de junio de 2026 – Fecha 3 – México vs. Chequia – Estadio CDMX (Ciudad de México, México) – 19:00 horas — Grupo A
- Martes, 30 de junio de 2026 — 16avos de final — México v 3º Grupo C/E/F/H/I - Estadio CDMX (Ciudad de México, México)
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