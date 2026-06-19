El rival al que enfrentaría México HOY, tras la victoria vs Corea del Sur en los dieciseisavos de final del Mundial 2026

Tras la victoria de México 1-0 sobre Corea del Sur, gracias al gol de Luis Romo al minuto 50, la escuadra dirigida por Javier Aguirre aseguró su pase a los dieciseisavos de final de la Copa Mundial 2026 TM.

Actualmente, la selección lidera el Grupo A con seis puntos, por lo que su último encuentro ante República Checa solo definirá la posición en la que avanza.

Con el panorama de los grupos al corte de hoy, jueves 18 de junio, estos serían son los escenarios y posibles cruces para México en la primera ronda de eliminación directa,

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Avanzando como líder del Grupo A

México disputaría el partido 79 enfrentando al tercer lugar de los grupos C, E, F, H o I. Según la clasificación actual, este escenario lo mediría ante selecciones de alta exigencia, siendo los posibles rivales Brasil, Ecuador, Países Bajos, España o Senegal. El juego sería en la cancha del Estadio Ciudad México.

Pasando como segundo del Grupo A

El conjunto mexicano jugaría el partido 73 directamente contra el sublíder del Grupo B. En este momento, esa posición en la tabla le pertenece a la selección de Suiza, ya fuera de la CDMX.

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Clasificando como uno de los mejores terceros

Se abren dos rutas de alta complejidad, el partido 74 contra el actual líder del Grupo E, que es Alemania, o el partido 82 ante el puntero del Grupo G, lugar ocupado por Nueva Zelanda.

El cierre de la fase de grupos será determinante para dictar el destino de México y sus posibilidades reales de seguir avanzando.

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