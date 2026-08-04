Durante meses Club América buscó reforzar un puesto clave y la respuesta ya estaba en su plantilla

Así como ahora contrató un nuevo refuerzo, el Club América pasó varios meses analizando alternativas para fortalecer una de las posiciones más importantes del equipo. La lesión de una de sus piezas claves obligó a buscar soluciones, aunque el paso de las jornadas parece haber confirmado que la respuesta siempre estuvo dentro de la propia plantilla.

El protagonista es Rodolfo Cota, quien finalmente reemplazó a Luis Ángel Malagón, que sufrió una rotura del tendón de Aquiles. Ahora fue una de las figuras en la victoria por 3-0 sobre Santos Laguna. El experimentado portero registró 6 atajadas y mantuvo su portería en cero, una actuación que reforzó la confianza de Guillermo Almada y de la afición.

Rodolfo Cota respondió cuando América más lo necesitó

Cota asumió la titularidad tras la lesión de Malagón y volvió a demostrar por qué el club decidió extender su contrato. El guardameta renovó con las Águilas después de rescindir su vínculo con León y se perfila como el encargado de defender la portería mientras el seleccionado mexicano completa su recuperación.

TE PUEDE INTERESAR:



Ante Santos Laguna tuvo una actuación decisiva. Sus 6 intervenciones evitaron que el rival encontrara el descuento y fueron fundamentales para conservar la ventaja que construyó el equipo de Guillermo Almada durante el encuentro.

|X: América

La confianza en Cota ya existía dentro del club

La continuidad del guardametas no fue casualidad. Desde meses atrás, la directiva decidió renovarle el contrato por petición del entonces cuerpo técnico, convencida de que podía responder en caso de que fuera necesario ocupar la titularidad.

Su experiencia en clubes como Pachuca, Chivas y León, además de su paso por la Selección Mexicana, lo convirtieron en una garantía. Así, con 39 años, afronta un escenario complicado como la ausencia prolongada de Malagón.

Players of America during the 1st round match between Queretaro vs (and) America as part of the Liga BBVA MX Varonil, Torneo Apertura 2026 at La corregidora Stadium, on July 18, 2026 in Santiago de Queretaro, Mexico.|Isaac Ortiz/Isaac Ortiz

América encontró la solución sin acudir al mercado

Aunque durante un tiempo se especuló con la posibilidad de incorporar otro guardameta, el rendimiento de Rodolfo Cota cambió el panorama. Sus actuaciones han demostrado que el club ya contaba con un portero preparado en sus filas.

Con actuaciones como la mostrada frente a Santos Laguna, el veterano portero sigue fortaleciendo su candidatura para mantenerse como titular. Mientras Malagón continúa con su recuperación, Cota ha aprovechado la oportunidad en América.

