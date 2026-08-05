Johan Vásquez regresó a Italia tras el Mundial y no la está pasando nada bien con su equipo

Johan Vásquez fue parte importante para que México conservara el cero en 4 partidos consecutivos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ al ser uno de los 2 centrales titulares y el que más corrió. Tras el término de la justa veraniega, se tomó unas merecidas vacaciones y hasta fue a ver un partido de Pumas. Ahora, regresó a Italia, donde no la está pasando nada bien con su equipo.

El defensa central, quien se formó en un club que desapareció en el futbol mexicano, disputó 30 minutos en el partido amistoso en el que Genoa perdió 10-1 contra Bournemouth, en lo que fue el primer partido del mexicano tras su regreso de la justa mundialista, donde fue el que más corrió. El encuentro se jugó a 4 tiempos, de los cuales los ingleses salieron victoriosos.

El defensa central disputó 30 minutos en el partido amistoso en el que Genoa perdió 10-1 contra Bournemouth.|@johan_pipe

Primer tiempo: Bournemouth 1-0 Genoa

Segundo tiempo: Bournemouth 3-1 Genoa

Tercer tiempo - Bournemouth 3-0 Genoa

Cuarto tiempo: Bournemouth 3-0 Genoa

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Próximos partidos de Johan con Genoa

Antes de que Johan se integrara al equipo, Genoa tuvo 3 encuentros en los que marchó invicto, pues le ganó 2-1 a Associazione Calcio Trento 1921, empató 2-2 ante Vicenza y venció por la mínima a Leicester City.

El jugador de 27 años y el club italiano sostendrán un último partido amistoso que se disputará el sábado 8 de agosto contra Deportivo La Coruña, en lo que será su último ensayo antes de debutar el 22 de este mes en la Serie A contra el Napoli.

La trayectoria de Johan con Genoa

El seleccionado mexicano disputará su quinto torneo con el Genoa, aunque en una temporada se marchó a préstamo con el Cremonese. El central registra 7 goles, una asistencia en 144 partidos disputados. Cabe mencionar que surgieron varios rumores que ponían a Johan fuera del club, pero hasta el momento no hay una propuesta formal de otro club.