¿La nueva Fórmula 1 es tan lenta como muchos temían? Los datos oficiales no mienten...

Antes de que los autos 2026 de la Fórmula 1 giraran por primera vez, ya había sentencia en redes: “Van a ser mucho más lentos”.

Algunos incluso aseguraban que la nueva F1 estaría peligrosamente cerca de la Fórmula 2.

Dos semanas de pruebas en Baréin después, te contamos la realidad...

¿Qué tan diferentes fueron los tiempos?

El mejor registro del test lo marcó Charles Leclerc con un 1:31.992. ¿Eso es lento? Depende con qué lo compares.

Para dimensionar: la pole de Fórmula 2 en 2025 en ese mismo circuito fue de 1:44.008. Es decir, más de 12 segundos más lenta que la F1 actual. La diferencia sigue siendo enorme.

Ahora bien, si lo comparamos con la carrera de Fórmula 1 de invierno pasado, sí hay una brecha. En 2025, Carlos Sainz había rodado en 1:29.348. Eso coloca a los autos nuevos unos 2.6 segundos por detrás.

Pero aquí viene el punto clave: No es justo comparar 2025 con 2026.

El reglamento anterior llevaba cuatro años de desarrollo. Los autos 2025 estaban en su punto máximo de evolución. Los de 2026 apenas están comenzando su ciclo.

La propia FIA ya había anticipado una caída inicial de entre uno y dos segundos y medio por vuelta. Lo visto en Baréin encaja casi exactamente en esa previsión.

Si la comparación se hace con 2022, cuando también arrancó una era nueva, el panorama cambia.

En ese invierno, Max Verstappen marcó 1:31.720. Apenas tres décimas más rápido que Leclerc este año.

Además, en 2022 se usó el neumático más blando disponible; en 2026, Ferrari no fue al compuesto extremo. Eso reduce todavía más la diferencia real.

¿Entonces hay que preocuparse?

No. Cuando llega un reglamento nuevo, siempre hay un pequeño retroceso inicial. Pasó entre 2021 y 2022: la caída fue de casi 2.8 segundos. Este año es menor.

La conclusión es sencilla: los autos 2026 no son dramáticamente más lentos. Son autos en construcción.

Con el desarrollo normal de una temporada, lo lógico es que recuperen terreno e incluso vuelvan a los registros de 2025 en los próximos años.

La Fórmula 1 no se volvió lenta. Simplemente está empezando una nueva etapa.