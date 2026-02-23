Max Verstappen anuncia lo que nadie quiere: el motivo por el que saldría de la Fórmula 1

En una temporada en la que todo México está atento a los resultados de Sergio “Checo” Pérez, resulta que Max Verstappen no está 100% a gusto con las condiciones para competir en el máximo certamen de automovilismo del mundo. De hecho, recientemente habló en los micrófonos y sostuvo que podría salir antes de lo esperado de la Fórmula 1 por un duro motivo.

Así como Checo Pérez apaga la emoción de cara a su debut con Cadillac en la F1, Verstappen tampoco da buenos augurios para la temporada 2026 a dos semanas del comienzo. De hecho, anunció lo que nadie quiere que suceda en la categoría. “Estamos cerca del final de mi carrera en Fórmula 1”, expresó en las últimas horas en diálogo con el podcast Up to Speed.

|REUTERS

Nuevo reglamento, calendario y más: los motivos de la salida de Max Verstappen de la F1

“El nuevo reglamento no está ayudando (a quedarme más tiempo en la F1), pero no importa, estoy feliz con mi carrera, puedo fácilmente dejarla atrás, tengo otros proyectos”, agregó el piloto de los Países Bajos. “Tal vez sueno dramático pero no quiero seguir viviendo sólo para correr”, sostuvo.

TE PUEDE INTERESAR:



Además, dejó en claro que necesitaría un calendario que le permita tener más tiempo libre. “¿A quién le importa cuando tengas 60 o 70 años si ganaste 4 o 10 títulos? Me hago mayor y prefiero pasar el tiempo con mi familia antes de que ellos ya no estén, es algo que me he dado cuenta con el tiempo”.

💣Verstappen: "Estamos cerca del final de mi carrera en Fórmula 1"



🫣"El nuevo reglamento no está ayudando, pero no importa, estoy feliz con mi carrera, puedo fácilmente dejarla atrás, tengo otros proyectos"



😳"¿A quién le importa cuando tengas 60 o 70 años si ganaste 4 o 10… pic.twitter.com/3P5uWOJ669 — SoyMotor.com (@SoyMotor) February 23, 2026

Cabe recordar que hay otros pilotos que también se han quejado del nuevo reglamento. Por ejemplo, así como Verstappen dijo que “se siente como la Fórmula E con esteroides”, Fernando Alonso aseguró que “el rol del piloto está muriendo” y Lewis Hamilton dijo que “las carreras no se tratan de eso”.

Las 24 Horas de Nurburgring, el nuevo proyecto de Max Verstappen

El neerlandés Max Verstappen tiene su equipo de GT3, que este año ha logrado una alianza con Mercedes. Recientemente ha declarado que quiere competir en las 24 Horas de Nürburgring y también ha dejado claro que en un futuro ve con buenos ojos competir en las 24 Horas de Le Mans.

