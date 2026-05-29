La HORA EXACTA para ver el PSG vs Arsenal, final de la Champions League 2026

La UEFA modificó de manera oficial el horario para la gran final de la Champions League en su temporada 2025/2026, la cual definirá al campeón entre el Paris Saint-Germain y el Arsenal.

Por primera vez en la historia reciente del torneo de clubes más importante del mundo, el encuentro definitivo no se disputará en su horario nocturna habitual.

El organismo rector del futbol europeo tomó la determinación de adelantar tres horas el silbatazo inicial del compromiso. Con esta medida, el partido pasará de jugarse a las tradicionales 21:00 horas locales a las 18:00 horas del tiempo de Europa Central, un ajuste inédito.

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De acuerdo con los argumentos presentados por la institución, la planeación busca optimizar la movilidad y el transporte de los aficionados que asistan al estadio, permitiendo un desalojo más ordenado al término del protocolo. Asimismo, el cambio pretende favorecer las transmisiones internacionales en directo para las audiencias en distintas zonas geográficas.

El PSG buscará coronarse como bicampeón del torneo, mientras que el Arsenal peleará con todo por levantar la primera Champions League de toda su historia. Los aficionados esperan poder disfrutar un partido verdaderamente espectacular e inolvidable.

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¿Fecha, lugar y horario para ver la final de la Champions 2026?

El partido decisivo entre el Paris Saint-Germain y el Arsenal se llevará a cabo el próximo sábado 30 de mayo de 2026. La sede designada para albergar el encuentro es la Puskás Aréna, ubicada en la ciudad de Budapest, Hungría.

Debido al ajuste de la UEFA, los horarios oficiales para el inicio de la transmisión en diferentes regiones quedan establecidos de la siguiente manera:



Horario local (Budapest): 18:00 horas.

18:00 horas. México (Centro): 10:00 horas.

10:00 horas. Estados Unidos (Este): 12:00 horas.

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