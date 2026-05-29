ÚLTIMA HORA: Cruz Azul jugaría contra el Barcelona en España la próxima temporada

El FC Barcelona se encuentra en la búsqueda de un rival para disputar el próximo Trofeo Joan Gamper, su tradicional partido de presentación de pretemporada. Tras descartar al Ajax y al RB Leipzig debido a que tienen compromisos en sus respectivos calendarios, el club catalán ha reducido sus opciones a cuatro equipos.

De acuerdo con diversos reportes desde España, los clubes que actualmente son considerados por la directiva azulgrana son la Roma, el Borussia Dortmund, el Napoli y el Cruz Azul. El equipo de México surgió como una alternativa para este partido amistoso luego de obtener el campeonato del torneo Clausura 2026 ante Pumas desde CU.

Hasta el momento, no se ha tomado una decisión definitiva y las conversaciones continúan abiertas con los equipos involucrados. En el caso específico de Cruz Azul, todavía no existe una invitación formal ni un contacto oficial entre la directiva del club español y la institución mexicana.

Se espera que el Barcelona defina próximamente a su rival para el encuentro en el Camp Nou. De forma extraoficial, se reporta que si la oferta llega a concretarse, el club mexicano estaría dispuesto a aceptar la invitación para realizar el viaje a Cataluña.

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¿Qué es el Trofeo Joan Gamper?

El Trofeo Joan Gamper es un partido amistoso organizado cada verano por el FC Barcelona para rendir homenaje a su fundador, Hans Gamper. Este encuentro tiene como objetivo hacer la presentación oficial de la plantilla blaugrana ante su afición antes del arranque de la temporada.

Desde su creación en 1966 y hasta 1996, el torneo se jugaba mediante un formato de cuadrangular con semifinales y final. A partir de 1997, el formato cambió a un solo partido en el que el Barcelona se enfrenta a un club invitado de renombre internacional. Históricamente, el FC Barcelona es el equipo que más veces ha ganado esta copa.

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Los equipos mexicanos que ya ha jugado el Gamper

Hasta la fecha, dos clubes de México han participado en este torneo en las instalaciones del Camp Nou:



Club León (2014): Se convirtió en el primer equipo mexicano en disputar el torneo un 18 de agosto. Ese partido sirvió como marco para rendir homenaje al futbolista mexicano Rafael Márquez , y finalizó con un marcador de 6-0 a favor del Barcelona.



Se convirtió en el primer equipo mexicano en disputar el torneo un 18 de agosto. Ese partido sirvió como marco para rendir homenaje al futbolista mexicano , y finalizó con un marcador de 6-0 a favor del Barcelona. Pumas UNAM (2022): Fue el segundo representante de la Liga BBVA MX en recibir la invitación al trofeo. El partido se llevó a cabo el 7 de agosto de ese año y el marcador final también fue de 6-0 a favor de los locales. El partido amistoso sirvió como homenaje para el jugador Dani Alves, que recién había fichado por el conjunto universitario.

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