La IA predice el resultado del España vs Bélgica, de los cuartos de final del Mundial 2026

ChatGPT fue cuestionado sobre el resultado del partido entre España y Bélgica, correspondiente a la Copa Mundial de la FIFA 2026™, y la inteligencia artificial apuntó que la favorita para ganar el compromiso, y un boleto a las semifinales del torneo, es “La Furia Roja” con un marcador hipotético de 2-1. El juego entre españoles y belgas se disputará este 10 de julio en el Estadio Los Ángeles.

“Espero un partido muy equilibrado durante la primera hora de juego, pero creo que la mayor solidez defensiva de España terminará marcando la diferencia. De hecho, la mayoría de los análisis previos y modelos de predicción también colocan a La Roja como favorita para avanzar a las semifinales”, respondió la IA.

La IA señaló que España es un equipo muy sólido en el aspecto defensivo, porque el equipo dirigido por Luis de la Fuenta aún no ha recibido ningún gol en contra durante todo el torneo. Además, ha demostrado que puede competir ante rivales complicado como lo hizo ante Portugal.

Los goles serían conseguidos por Mikel Oyarzabal y Lamine Yamal por España mientras que Charles De Ketelaere descontaría por Bélgica. Con base en el modelo realizado por ChatGPT, esos tres jugadores tienen más del 25 por ciento de probabilidad de anotar en el encuentro que se disputará en el Estadio Los Ángeles.

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Los marcadores más probables en el España vs Bélgica

ChatGPT señala que hay cinco resultados posibles con más del 10 por ciento de probabilidad de ocurrir en el encuentro que enfrentará a España ante Bélgica. El que más se repite, según el 21 por ciento de las simulaciones, es de 2-1 a favor de los españoles. Después está el triunfo de “La Furia Roja” por la mínima con un 17 por ciento.

Aunque parezca improbable, la IA considera que un empate 1-1 se puede dar 16 veces si se simulara 100 veces el partido. Otro resultado favorecedor para España se da en el 13 por ciento con triunfo por 2-0. Los belgas logran ganar el 11 por ciento de las simulaciones por marcador de 2-1.