Piero Hincapié por fin habló sobre lo que le dijo a Santi Gimenez con la boca tapada

El partido entre la Selección Nacional de México y Ecuador en los 16avos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ dejó una de las imágenes más comentadas del torneo. Piero Hincapié protagonizó un cruce con Santiago Gimenez que terminó con una tarjeta roja y desató todo tipo de versiones.

Varios días después de la eliminación de Ecuador, el defensor decidió romper el silencio sobre aquella acción. Piero Hincapié reconoció que cometió un error al cubrirse la boca mientras discutía con Santiago Gimenez —lesionado vs. Inglaterra—, aunque el ecuatoriano evitó revelar el contenido de la conversación que sostuvo con el delantero mexicano.

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Piero Hincapié explicó por qué se tapó la boca ante Santiago Gimenez

Durante un evento en Ecuador, el zaguero admitió que la expulsión fue consecuencia de un descuido. Explicó que la intensidad del encuentro hizo que olvidara la regla implementada por la FIFA, la cual prohíbe cubrirse la boca al confrontar con rivales.

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“De los errores uno aprende. No quería hablar de esto, pero la expulsión fue un error. Por la calentura del partido me olvidé de que no se podía tapar la boca. Me olvidé por completo. Tengo que mejorar muchas cosas. Un ser humano no es perfecto y puede equivocarse”, declaró.

Ecuatorianos reventaron a su selección tras la derrota vs México en el Mundial 2026|Carlos Zepeda /MEXSPORT

Piero Hincapié no reveló qué le dijo a Santiago Gimenez

Aunque muchos esperaban conocer el contenido de la conversación, el defensor no respondió esa incógnita. Hincapié únicamente reconoció que la acción fue equivocada y aseguró que el episodio le dejó una enseñanza para el futuro.

El futbolista también afirmó que continuará entregándolo todo por la selección de Ecuador y que experiencias como la vivida frente a México sirven para crecer.

La expulsión de Piero Hincapié cambió el cierre del partido

La tarjeta roja llegó en los minutos finales del encuentro disputado en el Estadio Ciudad de México. Ecuador buscaba descontar la diferencia cuando el árbitro sancionó la infracción por incumplir el reglamento relacionado con cubrirse la boca durante una conversación.

La expulsión dejó al conjunto ecuatoriano con un jugador menos y terminó por sellar la victoria de la Selección Mexicana por 2-0. Mientras tanto, Santiago Gimenez continúa enfocado en su recuperación de la lesión sufrida durante el Mundial, una situación que también modificó los planes sobre su futuro en el futbol europeo.

