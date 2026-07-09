OFICIAL: El primer calificado a las semifinales del Mundial 2026

Desde la imponente cancha del Estadio Boston, la Selección de Francia volvió a demostrar su jerarquía internacional al vencer a un aguerrido equipo de Marruecos en los Cuartos de Final de la Copa del Mundo de 2026.

El trámite del partido fue sumamente cerrado y táctico desde el silbatazo inicial. Como era de esperarse en esta instancia definitiva, Marruecos planteó un bloque profundo, esperando casi todo el partido a la escuadra francesa en su propio terreno.

La intención de los "Leones del Atlas" era clara, resistir el poderío europeo, mantener el orden defensivo y buscar hacer daño mediante transiciones rápidas para conectar en algún contragolpe letal. Sin embargo, el conjunto francés manejó los hilos del encuentro con mucha madurez y paciencia, apoyándose en la innegable calidad individual de sus figuras para dictar el ritmo del juego.

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La resistencia marroquí finalmente se quebró en la segunda mitad, fue entonces cuando apareció la genialidad del atacante estrella, Kylian Mbappé, quien con un auténtico golazo rompió el cero en el marcador. Esta anotación no solo encaminó la victoria de "Les Bleus", sino que también, con este tanto Mbappé logró empatar al astro argentino Lionel Messi, alcanzando la envidiable cifra de ocho goles en la intensa pelea por llevarse la Bota de Oro de la justa mundialista.

El encargado de sentenciar el encuentro fue el flamante ganador del Balón de Oro, Ousmane Dembélé. Tras una gran jugada colectiva, Dembélé sacó un remate imponente y lleno de potencia que dejó sin oportunidades al guardameta Bono, quien no pudo evitar la caída de su arco por segunda ocasión en la tarde para el 2-0 definitivo.

Con este contundente resultado, la Selección de Francia hace historia al avanzar a las Semifinales por tercer Mundial consecutivo, una hazaña que subraya la constancia y el poderío de esta generación europea.

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¿Cuál será el rival de Francia en las Semifinales del Mundial 2026?

El combinado francés aguardará con total atención el desenlace del vibrante choque de mañana entre las selecciones de España y Bélgica. El equipo que resulte vencedor de esa llave será el encargado de medirse ante los vigentes subcampeones.

Esta esperada Semifinal, se jugará el próximo martes 14 de julio sobre el césped del Estadio Dallas, en punto de las 14:00 horas, en lo que promete ser un auténtico choque de trenes.

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