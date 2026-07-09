La imagen de Mbappé que enciende las alarmas en Francia y el mundo

Se encendieron las alarmas en la Selección Nacional de Francia, su máxima figura y capitán abandonó el campo de juego al minuto 77 e inmediatamente fue atendido por el cuerpo médico galo en el banquillo tras una molestia en el tobillo derecho. Al ariete del Real Madrid le pusieron hielo para atender el golpe y se espera que no sea nada de consideración de cara a la semifinal que sostendrán en contra del vencedor de la llave entre Bélgica y España.

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Un gol, un penal fallado y una molestia física, todo eso vivió Mbappé en poco menos de dos horas en Boston. El capitán de Francia fue vital para que los suyos derrotaran a Marruecos y se instalaran entre las cuatro mejores selecciones de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Tras el duelo perdido desde el manchón penal ante Bono en el primer tiempo, Kylian se respuso con un gran tanto al 60' para encaminar el triunfo galo.

Finalmente, se espera que en las próximas horas el mismo Mbappé o Didier Deschamps den a conocer más sobre el tema físico. De momento, el 10 tendrá varios días para recuperarse ya que el duelo de semifinal está progamado para el próximo martes 14 de julio en punto de la 1 de la tarde desde el Estadio de Dallas.

Los partidos de los Cuartos de Final del Mundial 2026

Jueves 9 de julio | Francia 2-0 Marruecos - 14:00 horas por TV Azteca

Viernes 10 de julio | España vs Bélgica - 13:00 horas

Sábado 11 de julio | Noruega vs Inglaterra - 15:00 horas por TV Azteca

Sábado 11 de julio | Argentina vs Suiza - 19:00 horas

Noruega vs Inglaterra por TV Azteca Deportes

Erling Haaland y los Vikingos de Noruega se enfrentarán a Harry Kane, Jude Bellingham y compañía en el Mundial 2026 y podrás verlo a través de la señal de TV Azteca y en las plataformas digitales de Azteca Deportes este sábado 11 de julio en punto de las 15:00 horas, tiempo del centro de México.