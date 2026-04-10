La joya de la Premier League que quiere el Paris Saint-Germain

El Paris Saint-Germain comienza a moverse de cara al próximo mercado de fichajes y ya tiene un plan definidos en caso de que una de sus figuras, Bradley Barcola no continúe en el equipo. El club francés contempla al brasileño Willian Estevao como la principal alternativa para reforzar su ataque y mantener su poder ofensivo en la próxima temporada.

El interés surge en medio de los rumores que vinculan a Barcola con otros clubes europeos, entre ellos el Arsenal, situación que ha obligado a la directiva parisina a anticiparse. La intención es no quedarse sin variantes en una zona clave del campo y garantizar continuidad en su estilo de juego.

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PSG pagaría 100 millones por Estevao

Estevao aparece como una de las mayores promesas de Brasil y de la Premier League, con un perfil que encaja en el estilo de juego. A pesar de su corta trayectoria en Europa, su talento, velocidad y capacidad para desequilibrar en el uno contra uno lo han colocado en la mira de varios clubes importantes.

De acuerdo con los reportes, el PSG estaría dispuesto a invertir una cifra cercana a los 100 millones de euros para convencer al Chelsea de negociar la salida del atacante. Una operación de ese tamaño reflejaría la ambición del club por seguir compitiendo al máximo nivel en el futbol europeo.

La posible llegada del brasileño no solo cubriría un eventual vacío ofensivo, sino que también enviaría un mensaje claro sobre la intención del equipo de mantenerse competitivo y renovarse con talento joven. Mientras el mercado se acerca, el PSG se prepara para actuar con rapidez y evitar sorpresas en una posición que consideran fundamental para su proyecto deportivo.

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