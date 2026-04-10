Robert Lewandowski llegaría en verano a este GIGANTE de Italia

Cuando un goleador de élite entra en su último tramo de contrato, el ruido se vuelve inevitable. No importa la edad ni el contexto. Los clubes que buscan una solución inmediata en el área siempre miran a los nombres con historial probado, sobre todo si la operación puede darse sin un traspaso millonario.

Te puede interesar: ¡No es broma! Barcelona presenta QUEJA contra el arbitraje por el partido vs Atlético de Madrid en los Cuartos de Final de la Champions League

Robert Lewandowski podría legar a la Juventus

Reportes en Italia colocan a Juventus como uno de los clubes interesados en fichar a Robert Lewandowski, aprovechando que su vínculo con el Barcelona termina al finalizar esta temporada, lo que abre la puerta a una salida en verano.

El contexto también se entiende por los números que el polaco ha dejado en el Barça. Hasta el momento, Lewandowski suma 186 partidos, 118 goles y 23 asistencias, cifras que sostienen su peso como “9” incluso en un tramo donde el club ya piensa en el siguiente ciclo. Y aunque el delantero tiene 37 años, su producción lo mantiene como una opción atractiva para equipos que necesitan gol de forma inmediata.

En la operación, el factor clave sería el calendario: si el contrato realmente llega a su fin este verano, Juventus podría intentar una incorporación con condiciones más favorables que las de un traspaso tradicional.

Por ahora, el escenario se mantiene en el terreno de la expectativa: no hay anuncio oficial, pero el nombre ya está sobre la mesa y el verano se perfila como punto de decisión. Si el Barcelona opta por cerrar etapa y Juventus acelera, Lewandowski podría vivir un último capítulo europeo en Italia, en una liga donde el “9” de oficio siempre encuentra historias por escribir.

ronaldinho barcelona

Te puede interesar: Las lesiones golpean al Barcelona rumbo a la Champions League