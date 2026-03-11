logo deportes horizontal
La lucha por la portería de la Selección Mexicana| La Mesa Protagonista

La portería de la Selección Mexicana genera debate rumbo a las próximas competencias. En La Mesa Protagonista, los analistas discuten quién debe defender el arco del Tri y cuáles son las mejores opciones para el equipo.

Por: Azteca Deportes

