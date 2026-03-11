La lucha por la portería de la Selección Mexicana| La Mesa Protagonista
La portería de la Selección Mexicana genera debate rumbo a las próximas competencias. En La Mesa Protagonista, los analistas discuten quién debe defender el arco del Tri y cuáles son las mejores opciones para el equipo.
