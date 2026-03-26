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Un año más de la tragedia de Hijo del Perro Aguayo | La historia que te dejará sin aliento

uno de los momentos más impactantes en la historia de la lucha libre: el caso de Hijo del Perro Aguayo. Una historia que marcó a toda una generación y que sigue siendo recordada por su impacto dentro y fuera del ring.

Por: Azteca Deportes

uno de los momentos más impactantes en la historia de la lucha libre: el caso de Hijo del Perro Aguayo.

Una historia que marcó a toda una generación y que sigue siendo recordada por su impacto dentro y fuera del ring.

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