Mientras Gabriel Milito gana 32 millones, este era el sueldo que tenía Gerardo Espinoza en Chivas

Mientras que el salario de Gabriel Milito es inferior al de Antonio Mohamed, también es menor al de otros ex entrenadores de Chivas. Pues el Club Guadalajara le pagaba un sueldo superior a Gerardo Espinoza, quien supo ser DT del “Rebaño Sagrado” por algunos meses y que recibió más dinero que el estratega argentino que viene levantando al equipo.

Aunque Chivas ha recuperado la estabilidad gracias al secreto de Milito, su salario está lejos de ser de los más altos de la Liga BBVA MX. A pesar de que el Guadalajara se ha convertido en un contendiente serio al título del Clausura 2026, el ex defensa del Barcelona gana 32 millones de pesos mexicanos por año, menos de lo que tenía estipulado Espinoza en su contrato en el pasado.

Crédito: Mexsport

El alto costo del proceso de Gerardo Espinoza en Chivas

Lo que resulta sorprendente es recordar las cifras que se manejaron durante la gestión de Gerardo Espinoza. A pesar de que su paso por el banquillo rojiblanco fue breve y no logró cumplir los objetivos, el costo mensual de su cuerpo técnico era de 166,000 dólares mensuales, lo que proyectado a un año eran 1.99 millones de dólares (casi 35.4 millones de pesos mexicanos).

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La eficiencia de Gabriel Milito a pesar del bajo sueldo

El estratega argentino ha demostrado que no siempre se necesita ser el DT mejor pagado para entregar buenos resultados. Gabriel Milito percibe un salario anual de 1.81 millones de dólares, lo que se traduce en cerca de 32 millones de pesos mexicanos. Una cifra que luce moderada en comparación a otros procesos.

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La comparación de números de Gabriel Milito y Gerardo Espinoza en Chivas

De acuerdo a las cifras que entregó Transfermarkt, estos son los números de Gabriel Milito y de Gerardo Espinoza al frente de Chivas: