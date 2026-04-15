¿Qué necesitan Cruz Azul, Pachuca, Pumas y Toluca para clasificarse a la Liguilla en la Jornada 15?

En este Viernes Botanero comienza la Jornada 15 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX donde cuatro equipos podrían acompañar a las Chivas de Guadalajara en la Liguilla al terminar esta fecha. Cruz Azul, Pachuca, Pumas y Toluca, son los conjuntos que pueden asegurar su boleto.

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¿Qué necesita Cruz Azul para asegurar Liguilla?

El conjunto de La Máquina se ubica en la segunda posición en la tabla sumando 28 unidades, el número mágica para los dirigidos por Nicolás Larcamón es un punto, o sea que una victoria o un empate consigue su pase. Cruz Azul enfrenta a los Xolos de Tijuana este sábado 18 de abril en el Estadio Cuauhtémoc a las 17:00 horas.

¿Qué necesita Pachuca para asegurar Liguilla?

Pachuca continua con su buena racha que los coloca en la tercera posición del torneo con 28 puntos. Los hidalguenses entran a la Liguilla con una victoria o con un empate. Los Tuzos se medirán este sábado 18 de abril a los Rayados de Monterrey en el Estadio BBVA a las 19:05 horas.

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¿Qué necesita Pumas para asegurar Liguilla?

Los dirigidos por Efraín Juárez se encuentran en la cuarta posición de la tabla con 27 unidades luego de su triunfo el domingo pasado ante Mazatlán en Ciudad Universitaria. Pumas con un triunfo consigue su pase a la fase final, con un empate lo tendría si al menos uno de América, Atlas o León no tiene la victoria en sus respectivos encuentros. Los felinos visitarán este viernes 17 de abril al Atletico de San Luis en el Alfonso Lastras, partido que comenzará a 19:00 horas.

¿Qué necesita Toluca para asegurar Liguilla?

Los Diablos Rojos suman 27 puntos y por diferencia de goles está colocado en la quinta posición de la tabla, Toluca obtendría su pase a la Liguilla si consigue ganar o empatar ante América. Los de Antonio Mohamed jugarán ante las Águilas este sábado a las 21:10 horas en la cancha del Estadio Banorte.

