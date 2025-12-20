La promesa de Cruz Azul cuya carrera cambió tras una lesión

Durante varios años, César Villaluz fue sinónimo de esperanza para la afición de Cruz Azul . El mediocampista tuvo su talento natural y una capacidad ofensiva que lo colocó rápidamente como uno de los jóvenes más prometedores del fútbol nacional.

Sin embargo, el destino del futbolista tomó un rumbo distinto al que muchos imaginaban. Una grave lesión sufrida en una final marcó un antes y un después en su trayectoria. Así fue como se frenó la carrera que parecía destinada a consolidarse en la élite del deporte a nivel nacional.

El ascenso con Cruz Azul y la lesión que cambió su historia

César Villaluz dejó una sensación de "lo que pudo haber sido" entre seguidores y aficionados. Su estilo de juego explosivo y su capacidad para llegar al área rival lo convirtieron en una pieza habitual del mediocampo cementero durante varios torneos.

En total, disputó 195 partidos oficiales y anotó 22 goles: números destacados para un mediocampista en aquel momento. Durante su etapa con La Máquina, fue parte de un equipo protagonista que alcanzó 3 finales en un corto periodo.

Pero también vivió de cerca las dolorosas derrotas ante Santos en el Clausura 2008, Monterrey en el Apertura 2009 y la final del Apertura 2008 frente a Toluca. En ese último partido, Villaluz salió noqueado tras una dura falta que lo llevó directamente al hospital. Una lesiónafectó seriamente su rendimiento posterior y marcó el punto de quiebre en su carrera profesional.

Su recorrido tras dejar Cruz Azul y su presente en el futbol alternativo

Tras su salida de Cruz Azul, Villaluz pasó por equipos como San Luis, Jaguares y Celaya, sin lograr consolidarse ni recuperar el nivel que había mostrado en sus primeros años. Con el paso del tiempo, decidió retirarse del futbol profesional en 2021 tras su paso por Cancún FC.

Lejos de alejarse por completo de las canchas, el exjugador encontró nuevos espacios en ligas alternativas. Fue campeón con Halcones de Querétaro en la Liga de Balompié Mexicano en 2022, militó en Industriales de Naucalpan e incursionó en la Kings League Américas.

En este formato, defendió los colores de equipos como Los Aliens FC, West Santos FC y Peluche Caligari. Aunque su realidad futbolística es muy distinta a la que se proyectaba en sus inicios, César Villaluz sigue ligado al deporte que marcó su vida, manteniéndose activo y vigente en nuevas plataformas del fútbol moderno.

Además, goza de acompañar y guiar a su hijo, el futbolista César Villaluz Hernández, quien integra el cuadro Sub-16 del club donde brilló. Sin emabrgo, su presente transcurre principalmente en la edición 10 de Exatlón Estados Unidos. Cuyo estreo tuvo lugar el pasado 2 de diciembre.