Cruz Azul recibirá a una de sus máximas estrellas y Nicolás Larcamón ya brinca de felicidad

Mientras que una estrella de Chivas arribó a Cruz Azul , ahora La Máquina quiere seguir armando el mejor plantel posible de cara al Clausura 2026. En ese sentido, hay un jugador que se está recuperando de la mejor manera y que podría regresar en el corto / mediano plazo, lo que produce la alegría máxima de Nicolás Larcamón pensando en todo lo que viene.

Así como hay salidas que amenazan el proyecto de Cruz Azul , también hay jugadores que se quedarán en la institución brindándole satisfacciones a los cementeros. Recientemente se dio a conocer que falta cada vez menos para que Andrés Montaño se vuelva a poner la playera de la institución de La Noria, pensando en el proyecto del 2026 del club.

Andrés Montaño se lesionó en Cruz Azul|Mexsport

El canterano de Morelia y Mazatlán está cada vez más cerca. De hecho, según trascendió por distintos reportes, Andrés Montaño estará preparado para regresar a los campos de juego en febrero de 2026. Para algún desprevenido, el volante de 23 años está en la etapa final de la recuperación de su rotura de ligamentos.

TE PUEDE INTERESAR:



De hecho, el futbolista que arribó a Cruz Azul por una cifra cercana a los 70 millones de pesos mexicanos (3.72 millones de euros, según Transfermarkt) ya ha estado corriendo en los entrenamientos en las instalaciones La Noria. De este modo, podría estar disponible para gran parte del Clausura 2026.

Andrés Montaño jugó en Mazatlán|MEXSPORT

El último partido de Andrés Montaño se dio el pasado 12 de mayo de 2025 en el duelo entre Cruz Azul y León, en el cual apenas pudo disputar 8 minutos y salió sustituido por haberse lesionado. Desde entonces se ha perdido 28 encuentros, una cifra realmente muy alta. Por supuesto, hará todo lo posible para recuperarse y volver al máximo nivel.

Los números de Andrés Montaño con Cruz Azul

De acuerdo a las estadísticas que brinda BeSoccer, sitio que se especializa en ese apartado, los números de Andrés Montaño en Cruz Azul son los siguientes: