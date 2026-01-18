la-promesa-del-tenis-que-casi-mide-2-metros-y-destaca-por-sus-habilidades

Máximo Zeitune quiere ser un referente del tenis argentino y mundial. Con apenas 19 años, una altura imponente de 1,98 metros y un juego que combina potencia y técnica clásica, el sudamericano comenzó a llamar la atención en el circuito profesional por sus resultados y características poco habituales en la nueva generación.

Recientemente dio un paso importante en su participación en el Challenger TCA de Buenos Aires, torneo organizado por la Asociación Argentina de Tenis (AAT). En su debut sobre el polvo de ladrillo del Tenis Club Argentino, Zeitune se impuso tras el retiro de Alexis Gurmendi cuando el marcador lo favorecía por 3-6, 6-2 y 3-2.

Pero el camino del argentino en el AAT Challenger Edición TCA llegó a su fin este miércoles 14 de enero, tras caer ante el tenista boliviano Murkel Dellien, uno de los principales candidatos al título.

Máximo Zeitune: un físico privilegiado y un estilo de juego poco común

Con casi 2 metros de altura, Zeitune posee un saque potente que se transforma en una de sus principales armas, ideal para dominar los puntos desde el inicio. A eso le suma un golpe cada vez menos frecuente en el circuito actual: el revés a una mano que le permite variar alturas y ritmos.

Su desempeño en Buenos Aires confirmó que el salto de calidad ya está en marcha. Más allá del resultado, el argentino mostró carácter para sobreponerse a un inicio adverso y sostener la intensidad en un contexto físico y mental complejo.

Los inicios de Máximo Zeitune en el tenis

Zeitune comenzó a jugar al tenis a los 8 años y rápidamente se destacó en las divisiones formativas. Fue número 1 nacional en todas las categorías de la AAT, campeón sudamericano Sub-12, subcampeón sudamericano Sub-16 y representante argentino en la Copa Davis Junior.

Su experiencia internacional también se forjó temprano con participaciones en los torneos junior de Roland Garros, Wimbledon y el US Open. Ya en el profesionalismo alcanzó la final del M15 de Santiago en singles y logró allí su primer título ITF en dobles. Con físico y experiencia internacional, el joven deportista empieza a perfilarse como una de las grandes apuestas del tenis latinoamericano a futuro.