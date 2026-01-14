Tenista fue severamente lastimada previo al inicio del Australian Open; imágenes impactantes

El Australian Open 2026 ya inició con sus actividades clasificatorias y algunos tenistas compiten en otros torneos preparatorios para llegar en el mejor nivel posible al primer Grand Slam del año. Sin embargo, siempre ocurren algunas situaciones adversas, tal como lo sucedido con Renata Zarazúa. La mexicana mostró cómo quedó su cuerpo tras competir en el Hobart International.

¿Qué le pasó a Renata Zarazúa previo a competir en el Australian Open?

Las expectativas alrededor del tenis mexicano han bajado poco a poco tras la eliminación de un par de jugadores que acompañarían a Renata desde los qualys. Sin embargo, muchos quedaron severamente sorprendidos y preocupados por el bienestar físico de la nacida en CDMX. Y es que ella misma compartió las marcas de la guerra sufrida en días recientes.

Zarazúa participó en el Hobart International que se disputó en Tasmania. Según los reportes locales, allí la temperatura rondó en los 26 grados centígrados, aunque en otras zonas del país se alcanzaron temperaturas de 44 grados Celsius. Por ello, la alerta se hizo grande cuando se mostró la espalda de la mexicana totalmente enrojecida. Prácticamente parecía que tenía quemaduras directas.

Ante eso, hubo una seria preocupación, sin embargo la actualización compartida por la tenista en sus historias de Instagram, muestran una espalda mucho menos lastimada. Agradeció a sus seguidores por preocuparse y comentarle algunos remedios para que no hubiera consecuencias mayúsculas. Esto a nada de que el Australian Open reciba a la mexicana desde la Segunda Ronda.

Renata Zarazua reminding everyone that sunbaking in Australia isnt always a great idea….

Surely didn’t get this in Hobart though..? ☀️☀️ pic.twitter.com/CSfE08Y55e — The Tennis Site (@TheTennisSite) January 13, 2026

¿Cómo le ha ido a Renata Zarazúa en el Australian Open?

Hablando específicamente de lo vivido en la edición del 2025, Renata debe superar esta Segunda Ronda, sitio donde se quedó el año pasado. En este 2026 ya compitió contra Hiroko Kuwata y Simona Waltert (victorias ante ambas) para perder ante Iva Jovic. Sin embargo, ganó su lugar en la presente Segunda Ronda, derrotando a Hailey Baptiste.

Renata viene de un 2025 donde destacó en los niveles abajo de los Grand Slams (campeona del Austin 125 y del WTT W100 en Georgia) más otros logros como el vencer a Madison Keys (campeona del Australian Open) durante el Abierto de los Estados Unidos.