deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Otros Deportes
Nota

Abierto Mexicano de Tenis: ¿Qué tenistas de élite están confirmados y cuándo se enfrentarán?

El Abierto Mexicano de Tenis está cada vez más cerca de llegar. Por ende, es preciso que conozcas todo respecto a uno de los eventos más fuertes del año.

abierto-mexicano-de-tenis-que-tenistas-estaran.jpg
Instagram: Alexander Zverev
Alan Chávez - Marktube
Otros Deportes
Compartir

Se trata, sin duda, de uno de los eventos más importantes que este deporte tiene a lo largo del año. En las últimas horas se han concedido detalles importantes respecto a la edición XXXIII del Abierto Mexicano de Tenis 2026 , motivo por el cual luce interesante conocer qué tenistas de élite viajarán a la República a inicios del próximo año.

México me parece un país maravilloso: Carlos Alcaraz

Alexander Zverev parte como uno de los principales candidatos a obtener el trono en el próximo Abierto Mexicano de Tenis considerando que es uno de los mejores tenistas en la actualidad; sin embargo, no es el único. Por ende, aquí conocerás los participantes, la fecha y lugar estipulados para este evento.

¿Qué tenistas de élite estarán en el Abierto Mexicano de Tenis 2026?

Lo primero que tienes que saber es que son varias las figuras, que forman parte del Top 20, que estarán en el Abierto Mexicano de Tenis. Alexander Zverev es, hasta ahora, la mayor estrella confirmada, pues vale mencionar que gracias a sus últimos años el alemán está catalogado como el tercer mejor tenista de la actualidad.

Te puede interesar: ¿Qué necesita McLaren para ser campeón de la F1 en el GP de Singapur?

Te puede interesar: ¿En qué lugar del medallero va México en el Mundial de Para Atletismo?

No obstante, y además del deportista alemán, también destaca la presencia de otros elementos como el sexto a nivel mundial Ben Shelton, así como Lorenzo Musetti, quien es el noveno mejor de la actualidad. De igual forma, destacan otros tenistas de élite tales como Casper Tudd y Alejandro Davidovich, número 12 y 20, respectivamente hablando.

¿Cuándo y dónde será el Abierto Mexicano de Tenis 2026?

Prepárate, pues la edición XXXIII del Abierto Mexicano de Tenis está programada para llevarse a cabo en Acapulco, en el estado de Guerrero, del 21 al 28 de febrero del siguiente año. Se espera, además, un cuadro de 32 jugadores, por lo que en próximas semanas se conocerán a más deportistas para esta justa.

Por si lo anterior fuera poco, debes saber que el torneo nacional contará con Juan Martín del Potro , quien será nada más y nada menos que el embajador del evento. Finalmente, es preciso mencionar que, si bien hasta ahora se desconoce la cantidad que se llevará el ganador, se espera que sea similar a los 483 mil 515 dólares que se llevó el conquistador de la edición 2025.

ES TENDENCIA
Tenis
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

Autor / Redactor

Alan Chávez - Marktube

lamakcrt@gmail.com

Te Recomendamos

Thumbnail
Otros Deportes
Gervonta Davis vs Jake Paul y el regreso de Ryan García | A Raspar La Lona
The Beautiful Game
Otros Deportes
The Beautiful Game |Chase Stadium, con Ronaldinho y Roberto Carlos | 7 de junio a las 5:00 PM
Isaac del Toro maglia blanca Giro de Italia 2025
Otros Deportes
VIDEO: El HISTÓRICO momento en el que Isaac del Toro recibe la Maglia Blanca en el Giro de Italia 2025
Thumbnail
Otros Deportes
Giro de Italia 2025: Resumen de la Etapa 17 y el triunfo de Isaac del Toro
Isaac del Toro Etapa 17.jpg
Otros Deportes
Así fue el cierre de Isaac del Toro en la Etapa 17 del Giro de Italia
Thumbnail
Otros Deportes
Carlos Alcaraz y Rafael Nadal peloteando en la Copa Davis
Thumbnail
Otros Deportes
Nadal se despide del tenis profesional entre lágrimas
Thumbnail
Otros Deportes
Entrevista Rodrigo Pacheco | Abierto Mexicano de Tenis
Thumbnail
Otros Deportes
Entrevista con Holger Rune | Abierto Mexicano de Tenis
Thumbnail
Otros Deportes
Entrevista con Alexander Zverev | Abierto Mexicano de Tenis
×
×