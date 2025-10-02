Abierto Mexicano de Tenis: ¿Qué tenistas de élite están confirmados y cuándo se enfrentarán?

Se trata, sin duda, de uno de los eventos más importantes que este deporte tiene a lo largo del año. En las últimas horas se han concedido detalles importantes respecto a la edición XXXIII del Abierto Mexicano de Tenis 2026 , motivo por el cual luce interesante conocer qué tenistas de élite viajarán a la República a inicios del próximo año.

México me parece un país maravilloso: Carlos Alcaraz

Alexander Zverev parte como uno de los principales candidatos a obtener el trono en el próximo Abierto Mexicano de Tenis considerando que es uno de los mejores tenistas en la actualidad; sin embargo, no es el único. Por ende, aquí conocerás los participantes, la fecha y lugar estipulados para este evento.

¿Qué tenistas de élite estarán en el Abierto Mexicano de Tenis 2026?

Lo primero que tienes que saber es que son varias las figuras, que forman parte del Top 20, que estarán en el Abierto Mexicano de Tenis. Alexander Zverev es, hasta ahora, la mayor estrella confirmada, pues vale mencionar que gracias a sus últimos años el alemán está catalogado como el tercer mejor tenista de la actualidad.

Te puede interesar: ¿Qué necesita McLaren para ser campeón de la F1 en el GP de Singapur?

Te puede interesar: ¿En qué lugar del medallero va México en el Mundial de Para Atletismo?

🎾 ¡El #HogarDelSol está listo para el Abierto Mexicano de Tenis 2026! 🌅



Del 21 al 28 de febrero de 2026, Acapulco será sede de la 33ª edición del Abierto Mexicano de Tenis, consolidándose como uno de los torneos deportivos más importantes de México y Latinoamérica. 🎾 pic.twitter.com/xSoWAjYUIj — Secretaría de Turismo de Guerrero (@Sectur_Guerrero) October 1, 2025

No obstante, y además del deportista alemán, también destaca la presencia de otros elementos como el sexto a nivel mundial Ben Shelton, así como Lorenzo Musetti, quien es el noveno mejor de la actualidad. De igual forma, destacan otros tenistas de élite tales como Casper Tudd y Alejandro Davidovich, número 12 y 20, respectivamente hablando.

¿Cuándo y dónde será el Abierto Mexicano de Tenis 2026?

Prepárate, pues la edición XXXIII del Abierto Mexicano de Tenis está programada para llevarse a cabo en Acapulco, en el estado de Guerrero, del 21 al 28 de febrero del siguiente año. Se espera, además, un cuadro de 32 jugadores, por lo que en próximas semanas se conocerán a más deportistas para esta justa.

¡Empieza el conteo oficial hacia el AMT2026! 🥳🎾



Ellos son los primeros jugadores confirmados que nos harán vibrar en esta próxima edición del Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC ¡Boletos ya disponibles en https://t.co/VIYgLAJtA5!#AMT2026 #ElTorneoLoHacesTú pic.twitter.com/DMuyfykjcX — Abierto Mexicano de Tenis (@AbiertoTelcel) October 1, 2025

Por si lo anterior fuera poco, debes saber que el torneo nacional contará con Juan Martín del Potro , quien será nada más y nada menos que el embajador del evento. Finalmente, es preciso mencionar que, si bien hasta ahora se desconoce la cantidad que se llevará el ganador, se espera que sea similar a los 483 mil 515 dólares que se llevó el conquistador de la edición 2025.