La racha negativa de Cruz Azul que le daría el pase a Semifinales del Apertura 2025 a Chivas

Cruz Azul llega al partido de vuelta de los Cuartos de Final con un antecedente que puede swer factor directo en la serie ante Chivas en los Cuartos de Final del Apertura 2025 , la racha negativa de Nicolás Larcamón en la Liguilla. El empate 0-0 en la ida ante el Rebaño extendió a diez los partidos consecutivos del entrenador sin conseguir una victoria en fase final, una tendencia que aparece como un factor relevante rumbo al encuentro decisivo en el Estadio Olímpico Universitario.

El duelo disputado en el Estadio Akron terminó sin anotaciones tras un partido cerrado. Chivas generó aproximaciones en la primera mitad y buscó el gol mediante centros y remates de cabeza, tras una acción de la Hormiga que lo dejó frente a la portería, pero su remate fue detenido por Gudiño. Cruz Azul mantuvo el orden defensivo y encontró sus oportunidades en el segundo tiempo con intentos de Jeremy Márquez e Ignacio Rivero que exigieron a Raúl Rangel.

Te puede interesar: ¿Qué necesitan Chivas y Cruz Azul para acceder a la semifinal del Apertura 2025?

El 0-0 deja la serie abierta, con Cruz Azul avanza con cualquier empate en la vuelta por su posición en la tabla (3º lugar), mientras que Chivas, ubicado en el sexto sitio general, está obligado a ganar para acceder a Semifinales. En ese contexto, la racha sin victorias de Larcamón se vuelve parte del partido, ya que se ha repetido a lo largo de sus participaciones recientes con Puebla, León, Necaxa y ahora con la Máquina.

Esta mala racha comenzó después de su triunfo 2-1 con Puebla sobre León en la Ida de Cuartos del Apertura 2021. Desde entonces, los resultados han sido los siguientes: León 2-0 Puebla (Vuelta A21); Puebla 1-1 América y América 3-2 Puebla (C22); Puebla 1-6 América y América 5-1 Puebla (A22); León 2-2 América y América 2-0 León (A23); Necaxa 0-0 Tigres y Tigres 2-2 Necaxa (C25); y Chivas 0-0 Cruz Azul en la Ida del actual torneo.

El partido de vuelta se jugrá el domingo 30 de noviembre a las 19:00 horas en Ciudad Universitaria con esta estadística, si la tendencia se mantiene y Chivas logra imponerse, el Rebaño avanzará a Semifinales. Si Cruz Azul logra romperla y evita la derrota, obtendrá el boleto a la siguiente fase, la eliminatoria se definirá en un escenario donde cualquier gol puede cambiar el rumbo de la serie.