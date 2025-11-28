¿Qué necesitan Chivas y Cruz Azul para acceder a la semifinal del Apertura 2025?

Chivas y Cruz Azul concretaron el único empate dentro de los cuartos de final de ida del torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX , por lo que todo se definirá en el centro del país. Ante ello, es preciso que sepas qué es lo que rojiblancos y celestes necesitan para acceder a la ronda semifinal.

Faravelli renueva con Cruz Azul: se queda en Cruz Azul hasta 2026

Si bien el juego en el Akron fue bastante movido gracias al estilo de ambos equipos, es una realidad que Chivas perdonó de más y se encontró con un Andrés Gudiño por demás espectacular bajo los tres postes, aunque Cruz Azul, en el tramo final del duelo, tuvo una jugada clara con Jeremy Márquez que no pudo concretar.

¿Qué necesita Cruz Azul para acceder a la semifinal del Apertura 2025?

Debido al empate a cero tantos que obtuvo en calidad de visitante, a la Máquina de Cruz Azul le basta únicamente con igualar el marcador por cualquier tipo de resultado, por lo que lógicamente ganando el partido también accedería a la ronda semifinal de este Apertura 2025.

Cabe mencionar que, a lo largo de la temporada regular, el equipo de Nicolás Larcamón únicamente perdió dos encuentros de Liga (ante Xolos y Pumas). De igual forma, se ha vuelto invisible en la cancha del Olímpico Universitario prácticamente desde su llegada hace un año.

¿Qué necesita Chivas para alcanzar las semifinales?

Si bien Chivas tuvo un resultado complicado en su casa y con su gente, la realidad es que no todo está terminado. De hecho, lo único que necesita el Guadalajara es ir a CU y obtener el triunfo en la capital del país, un hecho que ya ha logrado en el pasado de la mano del mismo Gabriel Milito.

Se trata, entonces, de un duelo con pronósticos reservados en estos cuartos de final de vuelta del Apertura 2025 . Recuerda que el partido en la cancha del Olímpico Universitario se llevará a cabo este domingo 30 de noviembre en punto de las 19:00 horas, tiempo centro de México.