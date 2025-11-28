Chivas vs Cruz Azul: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado del partido de Cuartos de Final del Apertura 2025; marcador online
Chivas y Cruz Azul se enfrentarán en partido que promete emociones en la cancha del Akron
La actividad de la Ida de los Cuartos de Final del torneo Apertura 2025 concluye este jueves 27 de noviembre con el enfrentamiento entre las Chivas y el Cruz Azul en la cancha del Estadio Akron de Guadalajara, Jalisco.
