La razón por la que Chivas es el equipo más dominante de la Liga BBVA MX

Más allá de la decepción que significó la eliminación en la última Liguilla, Chivas atraviesa uno de los momentos más sólidos de los últimos torneos en la Liga BBVA MX. El plantel rojiblanco ha encontrado regularidad y rendimiento a lo largo de varias jornadas.

Los números respaldan ese presente. Antes de disputar su compromiso de la Jornada 2 del Clausura 2026 ante FC Juárez, el Rebaño Sagrado presumió una racha que lo coloca por encima del resto de sus competidores, consolidándose como el equipo más dominante en cuanto a resultados.

Chivas y su racha de resultados victoriosos que marca diferencia

Chivas suma 8 victorias en sus últimos 9 partidos de liga, considerando el cierre del torneo pasado y su debut en el Clausura 2026 frente a Pachuca. En ese lapso, obtuvo 24 puntos de 27 posibles: un rendimiento que ningún otro club de la Liga BBVA MX ha logrado igualar en el mismo periodo.

Las victorias ante rivales como Monterrey, Atlas, Necaxa y Puebla, junto con triunfos consecutivos frente a Pachuca, reflejan un equipo eficaz, competitivo y con capacidad para resolver duelos de alta exigencia. La única mancha en ese recorrido fue la derrota ante Querétaro del torneo pasado. Pero eso no empaña el dominio general del conjunto tapatío en la fase regular.

El buen momento del Rebaño de cara al desarrollo del Clausura 2026

Si se incluye la pasada Liguilla, la racha pierde fuerza, ya que Chivas quedó eliminado en cuartos de final frente a Cruz Azul, tras empatar la ida y caer en la vuelta. Aquella serie marcó el cierre de una etapa importante, incluyendo el futuro de Javier 'Chicharito' Hernández dentro del club.

Sin embargo, la directiva optó por sostener el proyecto de Gabriel Milito pese a un inicio de gestión lleno de dudas. Justamente esa decisión empieza a rendir frutos, con un equipo sólido sumando cada vez más puntos.

El duelo ante Querétaro se tradujo en una nueva prueba donde Chivas pudo extender su racha y confirmar que su proceso de restructuración comienza a dar resultados.