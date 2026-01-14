Carlos Vela MUEVE los hilos para DESAFIAR a MLS y Liga MX en la Champions Cup

Mientras la MLS y la Liga MX concentran los reflectores del mercado, en Costa Rica se está gestando un movimiento que pocos vieron venir. Carlos Vela, desde la gestión deportiva y lejos del ruido mediático, tomó una decisión estratégica que puede alterar el mapa de la Concacaf: reunir a dos ex Chivas para liderar el ataque de Liga Deportiva Alajuelense y competir de tú a tú contra los gigantes de la región.

La llegada de Ángel Zaldívar al conjunto manudo no es un fichaje aislado. Es la pieza que completa una delantera con memoria compartida, entendimiento previo y hambre de revancha. Junto a Ronaldo Cisneros, Zaldívar vuelve a formar una sociedad que nació en Guadalajara y que ahora apunta a trascender en el Clausura 2026 y en la Concacaf Champions Cup.

Alajuelense, campeón nacional y centroamericano, no quiere limitarse a dominar el ámbito local. La apuesta es clara: competir contra clubes de la MLS y la Liga MX con jugadores que conocen ese nivel y no se achican ante la presión.

¿Por qué Carlos Vela apostó por ex Chivas para competir en la Concacaf Champions Cup?

La decisión tiene lógica deportiva y simbólica. Vela entiende el ADN del futbolista mexicano formado en Chivas: intensidad, disciplina táctica y carácter en escenarios hostiles. Zaldívar y Cisneros no solo comparten pasado, también una lectura similar del juego ofensivo.

Zaldívar llega tras su paso por FC Juárez, donde acumuló experiencia en un contexto exigente. Más allá de los números, su mayor valor está en la capacidad de asociarse, presionar alto y aparecer en momentos clave. Esa química previa con Cisneros puede convertirse en una ventaja competitiva inmediata.

Para Óscar “Machillo” Ramírez, técnico histórico del club, contar con una dupla ya ensamblada reduce tiempos de adaptación y eleva el techo del equipo en torneos internacionales.

LDA informa que el delantero mexicano Ángel Zaldívar es nuevo futbolista del club. El atacante firmó por un año y seis meses con la institución. ¡Bienvenido al Campeón Nacional y de Centroamérica, Ángel! ❤️🖤🦁 pic.twitter.com/34HkJP5YXw — Alajuelense (@ldacr) January 13, 2026

Un mensaje directo a la MLS y la Liga MX rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026

El movimiento de Alajuelense no ocurre en el vacío. En un contexto donde la región se prepara para la Copa Mundial de la FIFA 2026, los clubes buscan protagonismo continental y visibilidad internacional. Costa Rica no quiere quedar al margen.

Carlos Vela Velázquez, con experiencia en estructuras de alto nivel, entiende que competir contra la MLS y la Liga MX requiere algo más que presupuesto: se necesita identidad y planificación. La delantera Zaldívar–Cisneros representa eso.

De cara a posibles cruces ante clubes como LAFC o Real España, Alajuelense se presenta con una ofensiva que conoce el ritmo, la fricción y la exigencia del fútbol norteamericano. No es nostalgia rojiblanca: es una estrategia.

Mientras muchos miran al norte, Vela giró la brújula hacia el sur. Y desde Costa Rica, lanzó un aviso claro: la Concacaf ya no tiene dueños exclusivos.