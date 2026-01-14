Resumen de Chivas de Guadalajara: victoria agónica y rumores de fichajes

Chivas se mantiene firme en la Liga BBVA MX y comenzó el año como uno de los equipos más sólidos del Clausura 2026. Los dirigidos por Gabriel Milito mostraron una mejoría considerable en su estilo de juego y obtuvieron su segunda victoria al derrotar a Juárez FC con un gol agónico de Yael Padilla , siendo el único equipo (hasta el momento) en sumar seis puntos en este inicio liguero. A continuación te dejamos un resumen con las noticias más destacadas.

Gabriel Milito apaga la emoción tras el triunfo de Chivas

En conferencia de prensa, el estratega argentino pidió calma por el movido comienzo de torneo que tuvo su equipo: “Esto recién empieza, es partido a partido. Le doy valor al comienzo; es muy importante conseguir dos victorias sobre dos, pero bueno, apenas esto acaba de empezar, esto es largo, duro, ya sabemos, ya lo sé por la experiencia del torneo anterior”.

Pedro Caixinha se rinde ante el Guadalajara

Los Bravos de Juárez lograron resistir el ataque rojiblanco, pero en la última jugada del partido, Yael Padilla marcó el gol del triunfo para Chivas. Caixinha, entrenador de los locales, no dudó en brindar todo el mérito al equipo rival: “Hay que felicitar a Chivas, gran equipo”, sostuvo en conferencia de prensa.

La posición de Chivas en la tabla de la Liga BBVA MX

Momentáneamente, Chivas es el único líder del Clausura 2026 tras haber sumado seis puntos de seis posibles con sus triunfos ante Pachuca y Bravos. En estos momentos, se encuentra a tres unidades de diferencia de Toluca, Tigres, Atlas y otros clubes que deberán disputar la Jornada 2 entre hoy y mañana.

TE PUEDE INTERESAR:



Hirving Lozano le cierra las puertas a Chivas

Chucky Lozano es un nombre que siempre ha interesado en Chivas y, ante la situación de que el jugador no será tenido en cuenta por San Diego FC, el rumor de un posible fichaje volvió a crecer. Sin embargo, el periodista Fabrizio Romano afirmó que el extremo mexicano de 30 años no tiene intenciones de salir del conjunto californiano y buscará convencer al cuerpo técnico y directiva de quedarse.

Chucky Lozano se quedaría en San Diego|Crédito: Getty Images

Richard Ledesma podría representar a México

El lateral derecho mostró interés en representar a la Selección Mexicana en un futuro cercano, por lo que deberá pedir el cambio por haber jugado con Estados Unidos durante su proceso de formación. Este cambio de Federación solamente puede ser solicitado una vez en la carrera de cualquier futbolista, por lo que ‘Richy’ deberá pensar detenidamente su decisión.