Adalberto Carrasquilla, una de las grandes figuras de la Concacaf y de la Liga BBVA MX, no ha jugado ni un solo minuto en la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™ después de tres partidos disputados de su selección, y auque gran parte de la afición cree que esto se debe a una decisión del entrenador español Thomas Christiansen, no es así, ya que el "Coco" aún está resentido de una lesión, razón por la que carece de actividad en esta justa de verano ante rivales como Ghana, Croacia e Inglaterra.

Cabe recordar que Adalberto Carrasquilla se lesionó el pasado 24 de mayo durante la final de vuelta del torneo Clausura 2026 en una fuerte jugada en el mediocampo del Estadio Olímpico Universitario que disputó con el canterano Auriazul Amaury García.

Corría cerca del minuto 60 y con el marcador empatado a un gol cuando ambos futbolistas disputaron con todo el balón en la media cancha, sin embargo, el panameño se llevó la peor parte y tuvo que abandonar el campo entre lágrimas, siendo una baja sensible para los Pumas que terminarían perdiendo la final con un gol de Rodolfo Rotondi en la última jugada del partido.

¡PANAMÁAA deja ir el primero! Panamá vs Inglaterra | Copa Mundial de la FIFA 2026

¿Cuál es la lesión de Adalberto Carrasquilla que lo ha dejado sin jugar la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™?

En el momento en el que Carrasquilla salió entre lágrimas de la cancha, se encendieron las alarmas al interior de la Selección de Panamá, y poco tiempo después, los estudios médicos confirmaron que el "Coco" tenía diagnóstico de un tirón y una sobrecaga servera en el abductor izquierdo (zona de la ingle).

Y aunque se descartó una rotura de gravedad o fractura, la lesión se dio a menos de tres semanas del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™, el tiempo de recuperación no ha sido suficiente para sanar el músculo al 100%, por lo cual no ha sido considerado para jugar ni un solo minuto.

Adalberto Carrasquilla, uno de los jugadores más caros de la Selección de Panamá en la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™

Adalberto Carrasquilla es el tercer jugador más caro de la Selección de Pamaná en esta Copa Mundial de la FIFA 2026 ™ con un valor de 4 millones de euros de acuerdo a información del portal Transfermarkt, solo por detrás del defensa del Norwich, José Córdoba (5 millones) y del lateral del Besiktas, Amir Murillo (7 millones).