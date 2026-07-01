La regla del tiempo extra en el Mundial 2026 que podría salvar a México ante Ecuador

Al entrar en la etapa de eliminación directa, la Copa Mundial de la FIFA 2026™ deja atrás el sistema de puntos para adoptar un formato de "vida o muerte" donde el empate no es una opción. Con el enfrentamiento entre México y Ecuador en los 16avos de final por comenzar, es fundamental conocer las reglas que definen la prórroga y cómo un cambio reglamentario clave podría inclinar la balanza. ¡La sexta variante puede ser un aliado de Javier Aguirre!

La sexta sustitución, factor clave en México vs Ecuador

Uno de los aspectos más críticos para el duelo entre México y Ecuador es la gestión del desgaste físico. El reglamento introduce una herramienta estratégica para los entrenadores. Se trata del cambio adicional, ya que cada selección tiene permitido realizar una sexta sustitución exclusivamente durante el tiempo extra.

Esta variante está disponible incluso si el director técnico ya agotó sus cinco cambios permitidos durante el tiempo regular, otorgando una oportunidad de refrescar el equipo en un momento de fatiga extrema.

México vs Ecuador: estas son las reglas en la prórroga

Si el marcador permanece igualado tras los 90 minutos, el reglamento de la FIFA dicta la disputa de una prórroga para definir al ganador en el campo:



Formato: Se juegan 30 minutos suplementarios, divididos en dos tiempos obligatorios de 15 minutos cada uno.

Se juegan 30 minutos suplementarios, divididos en dos tiempos obligatorios de 15 minutos cada uno. Sin "Gol de Oro": Ya no existe el gol de oro; si alguien anota durante la prórroga, el partido continúa hasta completar los 30 minutos, independientemente del marcador.

Además, el reglamento mantiene puntos críticos para el desenlace del juego. Las tarjetas amarillas recibidas durante los 90 minutos se mantienen activas durante la prórroga. Una segunda amarilla en el tiempo extra resulta en la expulsión inmediata del jugador.

Si tras los 30 minutos de prórroga persiste el empate, el clasificado se decidirá mediante una tanda de penales, comenzando con una serie inicial de cinco ejecuciones por equipo.

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