La Selección que pone Christian Martinoli entre las ocho mejores del Mundial 2026

Marruecos es una de las selecciones nacionales a las que habrá que ponerle el ojo en la Copa Mundial de la FIFA 2026. El conjunto africano consiguió el cuarto lugar en la edición que se llevó a cabo en Qatar 2022 (cayó 1-2 contra Croacia) y buscará quedar en el podio en la edición que está por comenzar y la cual podrás vivir por la señal de TV Azteca Deportes.

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En el programa de Los Protagonistas, Christian Martinoli fue contundente al resaltar que el combinado comandado por Brahim Díaz y Achraf Hakimi tiene que por lo menos llegar a los cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026. ''Marruecos tiene la exigencia, yo creo, de por lo menos estar entre los ocho mejores. Tiene siete futbolistas no formados en Marruecos y ya es otro nivel, además, de por lo hecho en el mundial pasado.'', destacó el narrador de TV Azteca Deportes.

Cabe recordar que, el combinado marroquí está situado en el Grupo C de la justa mundialista y su debut en el torneo no será nada sencillo. Brasil los espera el sábado 13 de junio a las 4:00 pm en un duelo imperdible, el cual podría definir al primer lugar del sector a menos que Escocia y Haití digan otra cosa.

Finalmente, Martinoli también mencionó que Corea del Sur y Túnez son selecciones con un plan a futuro, por lo que en el Mundial de 2030 o 2034 se tendría que exigirles un lugar en cuartos de final.