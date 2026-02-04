Los números que ilusionan a Pumas con su nuevo fichaje

Robert Morales ha sido uno de los refuerzos que mejor rendimiento ha mostrado. Desde su llegada a Pumas, el jugador felino ha aprovechado cada oportunidad que le ha dejado Efraín Juárez.

Ante Tigres supo darle el gol de la victoria a los universitarios, y ahora en el último duelo de los del Pedregal logró una gran anotación para abrir el marcador de Pumas en San Diego. Los dirigidos por Efraín Juárez saben que deberán seguir por el camino del triunfo para volverse a ganar la confianza de la afición felina.

"Vamos paso a paso y enfrentamos cada uno con la importancia que se merece. Ya cambió el formato: no hay grupos, es eliminación directa, y estamos en un momento en el equipo en el que podemos hacer cosas importantes, pero pensando paso a paso, con mucho compromiso, orden y disciplina", dijo el DT de Pumas.

Pumas sabe que debe mejorar

Los auriazules arrancaron el torneo con algunas dudas, aunque han ido recuperándose y están teniendo un mejor presente.

"Estamos empezando el torneo. Ha encontrado el equipo, desde el orden, la disciplina y el trabajo en conjunto, esa solidez y esas bases para poder, obviamente, después de ahí ser ofensivos. Realmente estamos muy comprometidos, trabajando de manera impresionante cada uno. Por momentos algunos no tienen mucha oportunidad, pero todo el mundo tiene ilusión. Se hizo una gran pretemporada, cosa que no había pasado el año pasado, que era complicado", expresó Efraín.

Juárez espera mejorar y tener un buen papel en el torneo de la Concachampions.

"La última eliminación fue dolorosa, pero más allá de eso, de ese equipo que tomé en ese momento a lo que se ha presentado en estos últimos meses, me parece que el crecimiento del grupo es evidente. El trabajo se está empezando a ver en lo individual; cada uno de los jugadores está haciendo un gran esfuerzo para mostrar su mejor versión", sentenció.

