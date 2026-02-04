Un equipo europeo lo dejó ir GRATIS y en la Liga BBVA MX lo valoran como el refuerzo estrella de un equipo

La Liga BBVA MX recibió como una estrella a Uros Durdevic, futbolista que acaba de dejar Atlas para sumarse a Rayados de Monterrey como refuerzo estelar. El delantero serbio llega como reemplazo de Germán Berterame, por lo que tendrá la difícil tarea de hacer olvidar al mexico-argentino. Sin embargo, lo que pocos saben es que en Europa no fue bien valorado: lo dejaron ir gratis.

En 2015, el atacante de 31 años dejó Vitesse en condición de jugador libre para convertirse en nuevo jugador del Palermo de Italia. Poco tiempo después, en 2016, volvió a suceder lo mismo: los italianos no renovaron el contrato de Durdevic y este fichó por el Partizán de Serbia. Sin embargo, el nuevo delantero de Rayados nunca pudo adaptarse al futbol europeo a pesar de haber jugado para Olympiacos de Grecia y Sporting de Gijón.

Uros Durdevic salió gratis de Palermo en 2016|Crédito: Palermo / X

Uros Durdevic encontró su mejor versión en la Liga BBVA MX

En julio de 2024, Durdevic tomó la drástica decisión de abandonar el continente europeo para probar suerte en el futbol mexicano. Así fue como fichó por Atlas para afrontar el Apertura 2024. Su adaptación a la Liga BBVA MX demoró solamente un torneo, ya que en 2025 alcanzaría su mejor nivel como futbolista profesional.

Jugando para los Zorros, el atacante serbio logró convertirse en el campeón de goleo de la Liga BBVA MX al sumar 12 goles en 17 partidos jugados durante la fase regular del Clausura 2025. Si bien es cierto que Durdevic no logró a igualar los números conseguidos durante aquel semestre, se mantuvo como uno de los goleadores más temidos del futbol local.

Desde su llegada al conjunto tapatío, Durdevic disputó un total de 49 partidos, logrando convertir 20 goles y habiendo repartido 4 asistencias. Ahora, afrontará un nuevo desafío dentro de la Liga BBVA MX, siendo la referencia de área de Monterrey.

Uros Durdevic encontró su mejor versión en la Liga BBVA MX|Crédito: Getty Images

Durdevic palpita su llegada a Rayados

Tras su llegada a Nuevo León, Durdevic fue interceptado por la prensa local y allí fue consultado sobre si está preparado para reemplazar a Berterame: “Seguro que va a ser difícil. Berterame es un jugador muy bueno, un goleador que marcó muchísimos goles aquí. Va a ser complicado, pero yo voy a hacer todo lo posible, dar el cien por ciento como siempre en la cancha y ayudar a mis compañeros”.

De todos modos, Durdevic aseguró que está listo para jugar en La Pandilla: “Conozco muy bien la Liga BBVA MX. Ya llevo un año y medio aquí y creo que eso me va a ayudar mucho. No necesito tiempo para adaptarme y espero ayudar a mis compañeros pronto”, cerró.

