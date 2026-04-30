LAFC 0-0 Toluca: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de las semifinales de ida de la Concachampions 2026; marcador online

Desde la cancha del BMO Stadium arranca el primer capítulo de las semifinales de la Concacaf Champions Cup. Los Angeles FC y Toluca prometen una serie llena de emociones, con grandes jugadores que buscarán dar el primer golpe rumbo a la gran final y pelear por consolidarse como el mejor equipo de la confederación.

Toluca llega a esta instancia tras vencer con autoridad a LA Galaxy en los cuartos de final, con un contundente marcador global de 7-2. Con ello, el equipo dirigido por Antonio Mohamed se perfila como uno de los grandes favoritos para conquistar el título internacional, respaldado por el gran momento de su plantilla.

Por su parte, Los Angeles FC viene de superar en la fase anterior a Cruz Azul con un marcador global de 4-1, mostrando contundencia y jerarquía. El conjunto angelino cuenta con figuras como Denis Bouanga, Son Heung-min y Hugo Lloris, quienes buscarán marcar diferencia en esta eliminatoria..

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Alineaciones del partido de semifinales entre LAFC vs Toluca

LAFC: LAFC salta a la cancha del BMO Stadium con Hugo Lloris en la portería; una línea defensiva conformada por Aaron Long, Nkosi Tafari, Ryan Porteous y Sergi Palencia; en el centro del campo aparecen Mark-Anthony Delgado, Mathieu Choinière y Timothy Tillman; mientras que el ataque estará liderado por Jacob Shaffelburg, David Martínezy su gran figura, Son Heung-min

Toluca: Luis García resguardando la portería; acompañado en la defensa por Jesús Gallardo, Bruno Méndez, E. López y S. Simón; el medio campo estará distribuido entre N. Castro, F. Romero y M. Ruíz; dejando el peso de la ofensiva a cargo de Jesús Ricardo Angulo, Helinho y Paulinho.

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Pronóstico del partido de la semifinal de ida de la Concachampions 2026

De acuerdo con los modelos de inteligencia artificial, el encuentro apunta a ser un duelo muy cerrado y estratégico, donde el factor del gol de visitante podría jugar un papel importante en la eliminatoria. Toluca buscará sacar ventaja en su visita al BMO Stadium para llegar con mayor tranquilidad a la vuelta en el Estadio Nemesio Diez. Sin embargo, el poderío ofensivo de Los Angeles FC obliga a pensar en un partido abierto y con anotaciones.

El pronóstico se inclina hacia un empate con goles, ya sea 1-1 o 2-2, aunque no se descarta una victoria muy ajustada de Los Angeles FC por 2-1, aprovechando su condición de local. Cualquiera de estos escenarios dejaría la eliminatoria completamente abierta para definirse la próxima semana en el infierno del Nemesio Diez.

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