OFICIAL: Cruz Azul jugará sus juegos en casa de la Liguilla en Cuernavaca y con boletos a 56 pesos

Esta noche, en punto de las 19:00 horas, el Estadio Centenario será el campo de batalla donde Cruz Azul buscará dar la sorpresa ante las potentes Rayadas de Monterrey en el duelo de ida de los Cuartos de Final de la Liga BBVA MX Femenil. Con la intención de registrar un lleno histórico, la directiva ha lanzado una estructura de precios sumamente accesible para toda la afición.

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Boletos desde 56 pesos: Liguilla a precio popular

En un esfuerzo por fomentar el apoyo al equipo femenino en esta instancia definitiva, se ha confirmado que el boleto más económico para esta tarde tiene un costo de apenas $56.00 MXN. Esta entrada corresponde a la sección de Cabecera General, permitiendo que las familias de Cuernavaca y los seguidores celestes que realicen el viaje puedan disfrutar del espectáculo sin que represente un golpe fuerte al bolsillo.

Por otro lado, para la afición regiomontana que acompañe a las actuales campeonas y para el público que prefiera la zona de Visitante General, el precio se mantiene en una línea competitiva de $112.00 MXN. Asimismo, los espacios en Platea Techado General también se ofertan en los mismos 112 pesos, ofreciendo una alternativa con mayor visibilidad y comodidad bajo la sombra del inmueble morelense.

El Estadio Centenario, hogar temporal de las celestes durante este torneo, ha demostrado ser una aduana donde la cercanía del público con la cancha juega un papel crucial. Cruz Azul llega a esta fase con la motivación a tope tras cerrar una fase regular sólida, mientras que Monterrey arriba con la etiqueta de favorita y la obligación de sacar un resultado que le permita finiquitar la serie en el Gigante de Acero el próximo fin de semana.

Los boletos se encuentran disponibles a través del sistema Ticketmaster y en las taquillas del estadio. Se recomienda a los asistentes llegar con anticipación para evitar aglomeraciones en los accesos.

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Datos del encuentro: