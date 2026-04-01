Lamine Yamal explota en redes sociales por cánticos racistas “Una falta de respeto y algo intolerable”

Este miércoles 1 de abrild el 2026, Lamine Yamal decidió mandar un mensaje en sus redes sociales a la afición de España pues en el partido ante Egipto, se escucharon cánticos racistas en el Estadio RCDE.

El futbolista del Barcelona inició su mensaje dejando en claro que es musulmán, que en el juego escuchó un cántico racista que sabe que iba dirigido al equipo rival y que no era algo peronal contra él pero eso no deja de ser una falta de respeto y algo intolerable. Agregó que sabe que no toda la afición se comparta de esa forma y les aclaró a todos los que cantaron que usar una religión para burlarse de las personas los deja como ignorantes y racistas.

Por último, destacó que el futbol es para disfrutarlo no para faltar al respeto. Cerró agradecieidno a la gente que los apoyó y reveló que se ven en el Mundial.

"yo soy musulmán, alhamdulillah.

Ayer en el estadio se escuchó el cántico de “el que no bote es musulmán”. Sé que iba por el equipo rival y no era algo personal contra mí, pero como persona musulmana no deja de ser una falta de respeto y algo intolerable.

Entiendo que no toda la afición es así, pero a los que cantan estas cosas: usar una religión como burla en un campo os deja como personas Ignorantes y racistas.

El fútbol es para disfrutarlo y animar, no para faltar al respeto a la gente por lo que es o en lo que cree.

Dicho esto, gracias a la gente que nos vino a animar, nos vemos en el mundial.🤍"

Jugadores apoyan a Lamine Yamal

En la publicación del delantero, los jugadores del Barcelona apoyaron al fubtolista comentando su publicación con un corazón en solidaridad. De igual forma, compañeros de la Selección comentaron la publicación apoyando a Lamine.

