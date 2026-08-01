Lamine Yamal tiene de hijo a Kylian Mbappé; este es el dominio que tiene sobre el francés

Han pasado algunas semanas desde que la Selección de España venció al combinado de Francia en la semifinal de la Copa Mundial de la FIFA 2026 para, a la postre, quedar como campeona al vencer a Inglaterra en la final, teniendo en Lamine Yamal un jugador que, con apenas 19 años, ya conquistó este trofeo.

Memo Ochoa en busca de Copa Mundial de la FIFA 2026

Sin embargo, las curiosidades respecto a este duelo no cesan en el mundo de las redes sociales, y posiblemente una de las más llamativas es la increíble paternidad que Lamine Yamal tiene sobre Kylian Mbappé no solo en juegos de Selección, sino también a nivel clubes.

¿Cuántos partidos le ha ganado Lamine Yamal a Kylian Mbappé?

Dicha estadística comenzó desde que Mbappé se convirtió en refuerzo del Real Madrid; es decir, desde el 2024 a la fecha. En esta cantidad de tiempo, él y Lamine Yamal se han visto las caras constantemente tanto en la primera división española como a nivel internacional con sus respectivas selecciones.

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Y es que, contando LaLiga, la Champions League, la Nations League, la Eurocopa y la Copa del Rey, Lamine Yamal y Kylian Mbappé se han enfrentado en un total de 11 ocasiones, ocho a nivel clubes y tres en Selección, mismas en donde la joya del FC Barcelona se ha impuesto en casi todas.

Este dominio se ha visto reflejado en prácticamente todas las competiciones en las que se han enfrentado. De hecho, Donatello solamente ha podido vencer en dos ocasiones a Lamien Yamal; la primera de ellas cuando aún formaba parte del PSG, mientras que la segunda fue en la temporada pasada con el Real Madrid.

¿Cuántos goles tiene Lamine Yamal en Barcelona?

A pesar de tener 19 años de edad, Lamine Yamal no solo se ha convertido en titular en el Barcelona, sino que se ha vuelto un eje vital en el esquema de Hansi Flick. De hecho, desde su ascenso al primer equipo el español registra 49 anotaciones y 52 pases a gol en 151 duelos disputados.