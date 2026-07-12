Lamine Yamal lidera: los 7 jugadores más valiosos de las Semifinales del Mundial 2026

Las semifinales de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ ya están definidas y se disputarán este martes y miércoles por la señal de Azteca 7 y por el portal web de Azteca Deportes. Pero lo que resalta de las 4 selecciones que disputan el máximo trofeo es que España se los lleva de calle a las demás, en gran medida porque tiene a Lamine Yamal, el jugador más caro. Mientras que estos son los 7 futbolistas más valiosos del torneo.

El jugador del Barcelona, quien reconoció el aura que tiene Cristiano Ronaldo, lidera la lista de los más valiosos de la antesala por el título de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, ya que, según el portal Transfermarkt, tiene un precio de 200 millones de euros; es decir, casi 4 mil millones de pesos.

Kylian Mbappé es el segundo jugador más valioso con un precio de 180 millones de euros.|Kylian Mbappé

Los 7 jugadores más valiosos de las semifinales del Mundial 2026

Entre los 7 jugadores más valiosos de la semifinal del Mundial 2026 destacan 3 franceses, 2 españoles y 2 ingleses. Lo que llama la atención es que ningún argentino está en la lista, ya que solo uno de la plantilla supera los 100 millones de euros.

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Lamine Yamal (España) - 200 millones de euros Kylian Mbappé (Francia) - 180 millones de euros Michael Olise (Francia) - 150 millones de euros Pedri (España) - 150 millones de euros Jude Bellingham (Inglaterra) - 130 millones de euros Declan Rice (Inglaterra) - 120 millones de euros Désiré Douré (Francia) - 120 millones de euros.

Las semifinales del Mundial 2026, por Azteca Deportes

Las semifinales del Mundial 2026 están a la vuelta de la esquina, pues este martes se vivirá el primer encuentro entre Francia y España a las 12:40 de la tarde. Mientras que el miércoles Argentina se medirá ante Inglaterra a la misma hora. Cabe destacar que ambos partidos serán transmitidos por la señal de Azteca 7 y el portal de Azteca Deportes.

