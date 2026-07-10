Lamine Yamal reconoció el “aura” que posee Cristiano Ronaldo: “Tiene una presencia fuerte”

Lamine Yamal volvió a mostrar la admiración que siente por Cristiano Ronaldo. En una entrevista alejada de la actualidad deportiva, el joven delantero español explicó qué significa para él el concepto de “aura” y eligió a CR7, histórico futbolista portugués, como el mejor ejemplo dentro del mundo del futbol.

El joven delantero español explicó que el aura es esa presencia que algunas personas transmiten apenas llegan a un lugar. Para ilustrar la idea, mencionó a figuras del cine y luego colocó a CR7 como el referente más claro dentro del deporte. Esto sucedió justo después de que España eliminara a Portugal del Mundial 2026.

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Lamine Yamal destacó la presencia de Cristiano Ronaldo

El atacante de la selección de España comparó esa cualidad con la que proyectan estrellas de Hollywood. “El aura es una persona que desprende algo cuando llega a algún sitio. Como cuando ves a alguien en una película y dices 'wow'. En el futbol también Cristiano, ese sería un buen ejemplo de aura”, expresó en El Mundo.

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Las declaraciones llegan pocos días después del enfrentamiento entre España y Portugal en los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Tras el silbatazo final, Yamal fue uno de los primeros jugadores en acercarse a Cristiano Ronaldo, quien no pudo contener las lágrimas después de la eliminación de la selección portuguesa.

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Cristiano Ronaldo también elogió a Lamine Yamal

La admiración entre ambos futbolistas ha sido mutua durante el torneo. Antes del partido, CR7 habló sobre el talento del joven español y le recomendó aprender a convivir con las críticas para construir una carrera larga al máximo nivel.

Ese intercambio de elogios quedó reflejado nuevamente con las palabras de Yamal. El delantero español dejó claro que considera a Cristiano Ronaldo una figura con una presencia especial dentro del futbol, mientras continúa consolidándose como una de las grandes promesas del panorama internacional y busca las semifinales del torneo.

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