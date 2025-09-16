Lamine Yamal o Nicki Nicole; ¿quién tiene una mayor fortuna en 2025?

En los últimos días han circulado algunas fotos que sostienen las teorías que afirman que Lamine Yamal y Nicki Nicole estarían viviendo una relación amorosa. Ante este hecho, no está de más conocer cuál de los dos, si el futbolista del Barcelona o la cantante sudamericana, tiene más dinero en sus bolsillos.

Ambos no superan los 25 años de edad y, de hecho, llegaron a la fama mundial hace no mucho tiempo, por lo que esto ha generado que reciban ciertas críticas de parte de sus detractores. Dicho lo anterior, debes saber que, al día de hoy, es Lamine Yamal quien tiene una fortuna más poderosa en relación a Nicki Nicole.

¿Lamine Yamal tiene una fortuna más grande que Nicki Nicole?

De acuerdo con información establecida por el portal Celebrity Net Worth, la fortuna de Lamine Yamal con apenas 18 años de edad asciende a los 8 millones de dólares. Tal cantidad deriva de los ingresos que el futbolista español tiene con el Barcelona, así como el monto que recibe por patrocinios fuera del club.

El monto que tendría Nicki Nicole, su pareja actual, es sin embargo un poco más bajo, pues de acuerdo con información del portal Crónica su fortuna asciende a los 2 millones de dólares no solo por las presentaciones que tiene, sino por el impacto que registra en aplicaciones y plataformas de música a nivel mundial.

¿Cuándo comenzaron a salir Lamine Yamal y Nicki Nicole?

Oficialmente se desconoce la fecha exacta en la que Lamine Yamal y Nicki Nicole comenzaron a salir de manera amorosa; de hecho, hasta el momento ninguno de los dos ha confirmado que están saliendo, aunque todo indica que esta relación habría iniciado hace algunos meses, en el auge de ambos en sus respectivas facetas.

Lamine Yamal, ¿el futbolista más importante en la actualidad del Barcelona?

Lamine Yamal ha ganado muchos seguidores desde que hizo su debut en el Barcelona cuando apenas superaba los 15 años de edad. Hoy, con 18 primaveras, no solo puede presumir ser titular absoluto de la institución, sino también un campeonato de Liga obtenido la temporada pasada.

Por si esto fuera poco, sus números son en extremo llamativos para ser un joven en el profesionalismo, pues de acuerdo con el portal Transfermarkt el español acumula 27 goles y 37 asistencias en 109 encuentros disputados.