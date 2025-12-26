Lo Mejor del 2025: Lando Norris conquista la F1 y Verstappen firma un cierre legendario

La temporada 2025 de la Fórmula Uno quedará marcada como una de las más emocionantes y competidas de los últimos tiempos. Lando Norris, piloto inglés de 26 años, se proclamó campeón del mundo tras una batalla cerrada hasta la última carrera, devolviendo a McLaren a lo más alto también en el campeonato de constructores. Sin embargo, el año no se entiende sin el nombre de Max Verstappen, quien protagonizó un cierre de campaña simplemente asombroso.

Norris se convirtió en el undécimo británico en ganar el Mundial de F1, logrando el título por apenas dos puntos de diferencia sobre Verstappen (423 contra 421). El desenlace llegó en Abu Dabi, donde al piloto de McLaren le bastaba con terminar tercero, posición que aseguró con temple y madurez para sellar la corona más importante de su carrera.

Norris y McLaren, campeones con autoridad

El éxito de Norris no fue casualidad. McLaren, bajo la dirección de Andrea Stella, mostró consistencia a lo largo del calendario y supo manejar la presión en los momentos decisivos.

Aunque Oscar Piastri lideró gran parte del campeonato durante los dos primeros tercios del año, el británico reaccionó en el tramo final, destacando su triunfo en el Gran Premio de México a finales de octubre, donde arrebató el liderato del certamen.

Piastri terminó tercero del campeonato, a 13 puntos de su compañero, confirmando el gran momento del equipo de Woking. Para Norris, el título tuvo un sabor especial: siete años después de su debut en la Fórmula Uno, logró consagrarse campeón con la misma escudería que confió en él desde el inicio.

Verstappen, el depredador al límite

Aunque no ganó el campeonato, Max Verstappen dejó claro por qué ya es uno de los más grandes de la historia. Con un monoplaza inferior, el neerlandés sumó ocho victorias y ocho poles, más que cualquier otro piloto en 2025. Llegó a la última carrera con opciones reales de lograr su quinta corona consecutiva, algo impensable meses atrás cuando estaba a 104 puntos de Piastri.

Verstappen ganó cinco de las últimas ocho carreras y siempre subió al podio en ese tramo final. Su triunfo en Abu Dabi elevó su cuenta histórica a 71 victorias en Fórmula Uno, solo por detrás de Michael Schumacher y Lewis Hamilton.

Precisamente Hamilton vivió un año para el olvido en su debut con Ferrari, sin podios y con la escudería italiana fuera del top tres. En contraste, George Russell dio dos victorias a Mercedes, mientras que Red Bull dependió casi exclusivamente de Verstappen.

Para el automovilismo latino, Carlos Sainz brilló con dos podios inesperados con Williams y Fernando Alonso, a sus 44 años, dio cátedra pese a un coche limitado. El futuro ya asoma en 2026, con cambios importantes, el regreso de Sergio “Checo” Pérez y nuevas escuderías, pero 2025 ya quedó grabado como el año en que Norris tocó la gloria y Verstappen desafió la historia.

