¿Cuántos puntos hará Checo Pérez en su temporada de debut con Cadillac en la F1?

Después de un año de estar completamente alejado del automovilismo profesional, Sergio, Checo Pérez volverá a la Fórmula 1 en 2026 luego de la etapa que cumplió en Red Bull. Ahora, el mexicano buscará tener suerte a través de Cadillac, escudería que hará su debut en la F1.

Checo Peréz, predicciones para su carrera en el Gran Premio de México

Para poner un poco de contexto, vale decir que Checo Pérez fue contratado por Cadillac el mismo día que también ficharon a Valtteri Bottas, por lo que la escudería norteamericana se reforzó con dos elementos de experiencia que, seguramente, darán mucho de qué hablar en 2026.

¿Cómo le irá a Checo Pérez en su temporada debut con Cadillac?

Si bien tanto Checo Pérez como Valtteri Bottas son elementos consagrados en la Fórmula 1, la realidad es que es muy probable que a Cadillac le cueste su primera temporada en el automovilismo profesional considerando, además, las nuevas modificaciones que ha habido en las últimas temporadas.

Ante ello, se espera que los refuerzos de Cadillac sean lo suficientemente importantes como para pelear en la zona media de la clasificación de constructoras, así como para que sus dos pilotos, Checo Pérez y Valtteri Bottas, sumen unidades suficientes para estos dentro de los primeros 10 pilotos.

Checo Pérez o Valtteri Bottas, ¿quién será el piloto principal en Cadillac?

En más de una ocasión los encargados de Cadillac han dicho que tanto Checo Pérez como Valtteri Bottas tendrán el mismo trato, por lo que en esencia no contarán con un piloto principal y uno secundario. Dicho lo anterior, estadísticamente hablando es el finlandés quien tiene mejores números en F1.

Por lo pronto, vale decir que Checo Pérez haría su debut en la temporada 2026 de la Fórmula 1 con Cadillac el primer fin de semana de marzo del siguiente año. Aquí, el mexicano se presentará en el Gran Premio de Melbourne, el cuál se llevará a cabo en Australia.