F1: ¿Qué escudería parte como favorita en la temporada 2026 y por qué?

La temporada 2026 de la Fórmula 1 pinta para ser una de las más reñidas y espectaculares de los últimos años no solo por el performance de algunas escuderías y la evolución de otras, sino por la llegada de Cadillac, constructora que espera tener un debut por demás espectacular.

El automovilismo profesional espera contar con una campaña que vuelva a generar mucho interés en el resto del mundo gracias a elementos como Checo Pérez, Lewis Hamilton, Max Verstappen, Lando Norris, George Russell y Charles Leclerc. Ahora bien, ¿qué piloto y escudería parte como favorita para ganar la F1 2026?

F1 2026: ¿Qué piloto y escudería parten como favoritos para ganar la temporada?

Imposible no colocar a McLaren como la escudería favorita para repetir el campeonato de la F1 luego de su magnífica temporada 2025, misma que dominó de principio a fin. En este sentido, tampoco se puede descartar que tanto Lando Norris como Oscar Piastri queden en los primeros lugares como en la última campaña.

Sin embargo, se espera el resurgir de Max Verstappen y de un Red Bull que, con un nuevo compañero para el neerlandés, esperan volver a la cima tanto individual como en equipo. Ferrari y Mercedes son dos escuderías más que esperan dar de qué hablar con sus respectivos pilotos, aunque, a priori, parece que inician un escalón debajo de las antes mencionadas.

Ahora bien, ¿qué ocurre con Cadillac? La nueva casa de Checo Pérez probablemente no compita por el primer lugar; sin embargo, se espera que se mantenga en el Top 5 de escuderías y que, en algún momento de la temporada, tanto el mexicano como Bottas sorprendan con algún podio en relación a sus habilidades tras el volante.

¿Checo Pérez será el piloto 1 en Cadillac?

Mucho se ha hablado respecto a la posibilidad de que Checo Pérez sea el piloto 1 para Cadillac por encima de Valtteri Bottas . La realidad es que lo anterior luce muy probable no solo por la experiencia del mexicano en el automovilismo, sino por la mercadotecnia que maneja en México y el resto del mundo.